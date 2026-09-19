¿Un eléctrico con gasolina? Así funciona la tecnología EREV

Parece una contradicción, pero no lo es. Un vehículo EREV puede moverse como un eléctrico y, al mismo tiempo, llevar un motor de gasolina. La diferencia está en lo que hace ese propulsor, porque no se encarga directamente de mover las ruedas.

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EREV significa vehículo eléctrico de autonomía extendida. Su funcionamiento gira alrededor de una batería y motores eléctricos que impulsan el auto, mientras un pequeño motor de combustión actúa como generador cuando la carga comienza a disminuir.

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La fórmula busca atacar uno de los principales inconvenientes que todavía encuentran algunos compradores de eléctricos, especialmente cuando tienen que recorrer largas distancias y no quieren depender exclusivamente de los puntos de carga.

El Range Rover Electric 2027. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

La gasolina entra para producir electricidad

El funcionamiento es relativamente sencillo. Con la batería cargada, el vehículo se comporta como cualquier eléctrico y utiliza esa energía para alimentar los motores que mueven las ruedas.

Cuando la batería necesita apoyo, entra en funcionamiento el motor de gasolina. Su trabajo consiste en accionar un generador que produce electricidad y permite continuar el recorrido. Por eso, el propulsor de combustión no tiene que impulsar directamente el vehículo.

Esta configuración también permite que el motor de gasolina trabaje en condiciones más controladas, mientras la batería se encarga de entregar rápidamente la energía necesaria cuando el conductor acelera.

Range Rover Electric 2027. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

Qué lleva realmente un EREV

La arquitectura combina varios elementos que normalmente aparecen separados. Hay una batería para almacenar electricidad, motores eléctricos para la propulsión, un motor de gasolina, un generador y un puerto para recargar la batería desde la red eléctrica.

El sistema no elimina por completo la necesidad de cargar el vehículo. De hecho, la conexión a la red sigue siendo importante para aprovechar buena parte de las ventajas de la propulsión eléctrica.

Una batería más pequeña puede ser suficiente

Una de las razones por las que esta tecnología resulta atractiva está relacionada con el tamaño de la batería. Conseguir una autonomía eléctrica muy elevada requiere baterías grandes, pesadas y costosas.

Un EREV puede utilizar una batería de menor capacidad y apoyarse en el generador de gasolina cuando sea necesario. Así conserva características propias de los eléctricos, como la entrega inmediata de torque y una conducción suave, pero añade una fuente de energía para los trayectos más largos.

El Porsche Cayenne Coupe electric. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

El sistema también tiene sus compromisos

La tecnología no convierte al auto en un eléctrico puro. El vehículo sigue necesitando combustible, motor de gasolina, sistema de escape y mantenimiento asociado al propulsor de combustión.

Por eso, un EREV reúne elementos de dos tecnologías en lugar de eliminar completamente una de ellas. Su atractivo está precisamente en ese equilibrio, con una conducción predominantemente eléctrica y un motor de gasolina que funciona como respaldo.

Aunque puede operar gran parte del tiempo como un eléctrico, la tecnología EREV también puede convertirse en una alternativa a los híbridos enchufables para quienes buscan reducir la dependencia del motor de combustión sin renunciar a la autonomía que proporciona el combustible.

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