Volkswagen crea un eléctrico que consume menos a ritmo de récord

Volkswagen acaba de demostrar que para conseguir grandes cifras de autonomía no siempre hace falta instalar una batería gigantesca. Su respuesta está en el Mission Efficiency, un prototipo eléctrico desarrollado para reducir al mínimo el consumo y aprovechar tecnologías que ya están presentes en algunos de los modelos de la familia ID.

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Los números llaman la atención por sí solos. El vehículo consiguió completar un recorrido de 1,278.36 km entre Wolfsburgo, Alemania, y Viena, Austria, pasando por Polonia y República Checa, con un consumo real de apenas 7.51 kWh/100 km. Para conseguirlo necesitó una sola recarga y utilizó una batería de 54.9 kWh.

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La marca también calcula un consumo ideal de 6.48 kWh/100 km. Son cifras que colocan al Mission Efficiency en un terreno poco habitual entre los eléctricos y explican por qué Volkswagen está utilizando este prototipo como una demostración de sus capacidades de ingeniería.

La eficiencia comienza por la carrocería

Gran parte del resultado está en cómo el vehículo enfrenta el aire. El Mission Efficiency tiene un coeficiente aerodinámico de apenas 0.158 Cx, una cifra récord para un automóvil homologado.

Su carrocería adopta una silueta muy alargada, similar a una gota de agua, con un techo que cae progresivamente hacia la parte posterior. Las ruedas delanteras quedan parcialmente protegidas por las aletas y las traseras están completamente carenadas.

El Volkswagen Mission Efficiency. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Volkswagen también aprovechó la superficie superior para instalar paneles solares con una potencia máxima de 370 W. Estos aportan energía a sistemas que no están directamente relacionados con la propulsión, como las luces o el climatizador.

Tecnología conocida en un vehículo extremo

El dato quizá más interesante es que el prototipo no depende exclusivamente de componentes creados desde cero. Su motor eléctrico desarrolla 135 CV y utiliza la misma tecnología de propulsión empleada por modelos como el ID. Polo y el ID. Cross.

Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, resumió el propósito del proyecto de esta manera: “El Mission Efficiency es la manera ideal de demostrar lo que distingue a Volkswagen en la era de la electrificación: tecnología para las masas, no sólo para unos pocos”.

El ejecutivo también señaló que “es una muestra del potencial de eficiencia que podemos incorporar a nuestra última generación de coches eléctricos. Es un símbolo de la pericia de la ingeniería alemana, con claros beneficios para el cliente”.

Volkswagen Mission Efficiency. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

El interior sigue la misma filosofía. Hay cuatro asientos monobloque fabricados con materiales ligeros y un puesto de conducción reducido a lo esencial. Incluso el sistema multimedia prescinde de una pantalla convencional y plantea utilizar un teléfono o una tableta conectados mediante Bluetooth.

El recuerdo del Volkswagen XL1

La silueta del Mission Efficiency inevitablemente recuerda al Volkswagen XL1, aquel peculiar híbrido que se convirtió en uno de los mayores experimentos de eficiencia de la marca.

El XL1 llegó a producirse de manera limitada en 2013 después de haber sido presentado inicialmente como prototipo en 2009. Su combinación de un motor TDI de 800 cm3 con un sistema eléctrico le permitió homologar un consumo equivalente a 1 litro de combustible por cada 100 km.

Solo se fabricaron 250 unidades, con un precio inicial equivalente a unos $119,000 dólares. Aquella experiencia dejó claro que Volkswagen estaba dispuesta a llevar la eficiencia hasta extremos poco habituales.

El gran interrogante está en su futuro

El Mission Efficiency parece seguir esa misma filosofía, aunque esta vez aplicada exclusivamente a la movilidad eléctrica. La utilización de componentes procedentes de la gama ID abre la posibilidad de que algunas de sus soluciones puedan terminar en vehículos de producción.

Eso no significa que Volkswagen haya confirmado su llegada a los concesionarios. De hecho, el diseño tan radical, la búsqueda extrema de eficiencia y la reducción de elementos del habitáculo podrían limitar considerablemente su atractivo para el comprador convencional.

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