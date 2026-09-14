MINI 1998 GT Edition llega como homenaje con 161 caballos

El MINI 1998 GT Edition llega con una propuesta bastante particular. No pretende ser el MINI más rápido ni enfrentarse directamente a las versiones John Cooper Works. Su atractivo está en otro lugar, con una imagen especial y una configuración de chasis tomada de modelos más deportivos.

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La nueva edición forma parte de Icon Drop, la estrategia con la que MINI está recuperando nombres y referencias de su historia para convertirlos en productos especiales.

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En este caso, el resultado combina la estética con algunos elementos mecánicos que buscan darle más carácter al pequeño Cooper.

Más chasis deportivo, menos potencia

Debajo del capó aparece el motor turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros del Cooper, capaz de entregar 161 caballos de fuerza. Es una cifra que queda lejos de los 228 caballos del MINI John Cooper Works, pero la intención de esta versión tampoco pasa por ganar una carrera de aceleración.

MINI tomó componentes del chasis del JCW, incluidos sus frenos y suspensión. Esa combinación puede marcar una diferencia importante cuando aparecen las curvas, porque el 1998 GT está pensado para ofrecer una conducción más entretenida que la de un Cooper convencional.

El planteamiento resulta curioso. La marca sacrifica potencia frente a sus versiones superiores, pero incorpora elementos que normalmente asociamos con modelos de mayores prestaciones.

El MINI 1998 GT Edition. Crédito: MINI. Crédito: Cortesía

Una edición con identidad propia

El nombre 1998 GT no fue escogido al azar. MINI lo utiliza como referencia dentro de su colección Icon Drop, una línea que busca rescatar elementos reconocibles de la historia de la compañía y llevarlos a vehículos actuales.

Por eso, este modelo tiene más sentido como pieza especial dentro de la gama que como alternativa para quienes simplemente buscan el MINI con mejores cifras de rendimiento.

Su posición también queda clara cuando se compara con otros integrantes de la familia. El MINI Cooper S entrega 201 caballos de fuerza y tiene un precio cercano a los $35,000 dólares, mientras que el John Cooper Works alcanza 228 caballos y parte de $40,075 dólares.

Más del MINI 1998 GT Edition. Crédito: MINI. Crédito: Cortesía

El precio juega en contra

El MINI 1998 GT Edition cuesta $38,225 dólares en Estados Unidos. La cifra lo deja en una zona complicada, porque por menos dinero es posible acceder a un Cooper S con más potencia, mientras que por una cantidad no demasiado superior aparece el JCW.

Ahí está precisamente la razón por la que el 1998 GT parece pensado para un comprador diferente. Quien lo elija no necesariamente estará buscando la mayor cantidad de caballos por cada dólar, sino una versión con una identidad más exclusiva y una configuración particular.

MINI apuesta así por un producto que tiene más de edición conmemorativa que de misil compacto. Sus 161 caballos no cuentan toda la historia, porque buena parte de su atractivo está en cómo combina una apariencia diferenciada con frenos y suspensión de inspiración deportiva.

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