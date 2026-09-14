¿Descubren un joystick oculto en el Tesla Cybercab?

El Tesla Cybercab fue presentado como un vehículo diferente a prácticamente todo lo que conocemos. No tiene volante ni pedales y su concepto gira alrededor de una conducción completamente autónoma. Sin embargo, los primeros viajes públicos en Austin dejaron una curiosidad inesperada.

Lee también: Piezas chinas de airbags generan alerta tras 11 muertes en EE.UU.

Dos pasajeros encontraron una interfaz de servicio escondida en la pantalla de 22 pulgadas del vehículo.

Puedes leer: Nueva estafa con autos clona concesionarias y roba dinero

Allí aparecía un joystick virtual que, al menos en teoría, permite controlar algunos movimientos del Cybercab, además de funciones como detener el vehículo, tocar el claxon y abrir o cerrar las puertas.

El joystick no convierte al pasajero en conductor

La aparición de este mando podría dar la impresión de que Tesla escondió una forma de conducción manual, pero las primeras pruebas no fueron tan sencillas. Los usuarios que intentaron utilizarlo no consiguieron poner el vehículo en movimiento mediante el joystick.

En uno de los casos, el Cybercab terminó comenzando el recorrido de manera autónoma después de que el pasajero se comunicara con el servicio de asistencia de Tesla. Todo apunta entonces a que esta interfaz no está pensada para que alguien tome el control durante un viaje normal.

Su utilidad estaría más relacionada con tareas de servicio. Un vehículo que no tiene controles físicos necesita alguna alternativa para ser desplazado cuando está fuera de su funcionamiento habitual. Puede ser necesario moverlo dentro de una instalación, llevarlo a una estación de carga o simplemente sacarlo de un lugar donde haya quedado detenido.

Llega el gran Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Así funciona el curioso sistema

La interfaz descubierta muestra un mando circular en el lado izquierdo de la pantalla. El usuario debe mantenerlo pulsado para ordenar movimientos hacia adelante o hacia atrás, mientras una escala permite observar el porcentaje de aceleración utilizado.

Alrededor del control aparecen otras funciones, entre ellas la detención del vehículo, el claxon y el cierre de las puertas. En el lado derecho se muestran las imágenes captadas por las cámaras que rodean al Cybercab y también aparece una opción para solicitar asistencia.

El sistema resulta especialmente interesante porque demuestra que, aunque el vehículo esté diseñado para funcionar sin conductor, Tesla necesita conservar algún método para desplazarlo cuando la conducción autónoma no resulta apropiada.

El esperado Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Usuarios del FSD encontraron la función

David Moss, quien ha realizado pruebas de larga distancia con el sistema Full Self-Driving de Tesla, fue uno de los pasajeros que se encontró con esta configuración. El vehículo llegó con una interfaz diferente a la habitual y Moss consideró que podía tratarse de algún modo utilizado durante operaciones de servicio.

También observó algunos inconvenientes en la interfaz y una cámara cuya imagen parecía congelada. Matthew Skrzypczak encontró posteriormente una pantalla prácticamente idéntica y también intentó utilizar el mando virtual.

Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El hallazgo no demuestra que Tesla haya abandonado su idea de un robotaxi sin controles convencionales. Más bien revela uno de los problemas prácticos que aparecen cuando se intenta eliminar por completo la intervención humana.

El Cybercab puede estar diseñado para que el pasajero no conduzca, pero eso no significa que el vehículo pueda prescindir de cualquier método de control en todas las circunstancias. Ese pequeño joystick escondido parece ser precisamente la solución de Tesla para esos momentos en los que la autonomía no es suficiente.

Seguir leyendo:

¿Sale humo del aire acondicionado del auto? Estas pueden ser las causas

Los estadounidenses tardan cada vez más en cambiar de auto: el motivo

Mejor no inventar: el jabón de platos puede dañar la pintura de tu auto