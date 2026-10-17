Tom Emmer exige encarcelar a la congresista demócrata Ilhan Omar e incluso deportarla a Somalia

El gobierno federal intensificó la presión ejercida sobre Ilhan Omar, congresista de origen somalí, a quien señala por presuntamente haber cometido fraude al mentir años atrás sobre su edad para obtener la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, dicho delito es tan sólo uno de varios que la administración Trump ha tratado de fincarle con el objetivo de enviarla a su nación de origen.

Al respecto, durante una entrevista concedida a Fox News Digital, Tom Emmer, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, sugirió que, en caso de corroborarse que la mujer de 44 años mintió con el objetivo de beneficiarse del gobierno estadounidense, primero sea privada de su libertad por algún tiempo a manera de ejemplo para otros y, tiempo después, enviada a Somalia.

“Yo diría que primero debería cumplir condena en un motel de mala muerte y luego largarse de aquí. Debería regresar a su país de origen.

Si se determina que mintió para obtener la ciudadanía, entonces, sin duda, debería volver al principio de la fila”, expuso.

You can't make this up.



How disgraceful is it that a sitting member of Congress, who is also under federal investigation, is now hanging out with the man who thinks that America deserved 9/11.



Our state and our country deserve better than this. https://t.co/G2kmAhpg68 — Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) October 15, 2026

A principios de esta semana, un grupo de agentes federales allanó la casa de la representante demócrata en Washington, D.C.

Omar afirmó que se llevaron su teléfono móvil y otras pertenencias bajo el argumento de encontrar posibles datos e información relacionada con la acusación en su contra.

“Estoy bien. Que quede claro: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales. Durante 10 años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

A mediados del mes pasado, Ilhan Omar también fue acusada de otro delito por Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Sabemos que se casó con su hermano para intentar traerlo a Estados Unidos. Sabemos que ahora vive en Londres. Estamos investigando.

Eso no tiene fecha de caducidad. Si podemos demostrar que, tal vez, no deberías haber estado aquí en primer lugar, te deportaremos”, advirtió Mullin durante una entrevista con el presentador conservador Benny Johnson.

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