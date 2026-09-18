La demócrata Ilhan Omar niega ser investigada por casarse con su hermano para ingresarlo a EE.UU.

Ilhan Omar, congresista demócrata, descarta haber sido informada que está en curso una investigación penal en su contra bajo la premisa de encabezar un presunto fraude.

A lo largo de la semana, tanto Tom Homan, máximo responsable de la seguridad fronteriza, así como Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), coincidieron en señalar por separado que la congresista de origen somalí se encuentra bajo la lupa de la justicia.

Sin embargo, mientras el “zar fronterizo” se negó a entrar en detalles, el titular del DHS fue más explícito en sus comentarios.

“Sabemos que se casó con su hermano para intentar traerlo a Estados Unidos. Sabemos que ahora vive en Londres. Estamos investigando”, indicó Mullin durante una entrevista con el presentador conservador Benny Johnson, efectuada en el marco de la convención de mitad de mandato del Partido Republicano.

Haber contraído nupcias con Ahmed Nur Said Elmi, en 2009, implicaría simular no tener ningún parentesco con su hermano para de esa manera tratar de que se le permitiera un ingreso legal a Estados Unidos al señalarlo como su esposo.

“Eso no tiene fecha de caducidad. Si podemos demostrar que, tal vez, no deberías haber estado aquí en primer lugar, te deportaremos”, advirtió Markwayne Mullin.

Cuestionada al respecto, Ilhan Omar declaró para Fox News Digital que nadie le ha mencionado sobre la presunta investigación en curso.

” No, no lo han hecho. La derecha siempre ha tenido este rollo, así que no me preocupa demasiado”, expresó.

ICE has been tearing through our nation, devastating our neighborhoods, our cities, and our businesses.



Our communities deserve accountability.



My Make ICE Pay Act will redirect ICE's $140 billion budget to the communities they've hurt the most. — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) September 17, 2026

El punto es que Tom Homan incluso habló sobre la posibilidad de retirarle la ciudadanía a Omar después de 26 años de haberla obtenido.

“La revocación de la ciudadanía es un proceso muy serio, así que si alguien miente durante ese proceso para obtener la ciudadanía y podemos demostrar que mintió o tergiversó la información, podemos revocarle la ciudadanía sin duda alguna”, advirtió.

Es de llamar la atención que, en septiembre del año pasado, el diario New York Post dio a conocer que, entre 2023 y 2024, la demócrata de origen somalí había ganado cerca $30 millones de dólares a través de los negocios entablados con Tim Mynett quien en la actualidad es su tercer esposo.

A partir de ello, el presidente Donald Trump insinuó que la congresista se había beneficiado de un fraude cometido en contra de la asistencia social en Minnesota, en el cual estuvieron implicadas muchas personas de la comunidad somalí, una afirmación que ella negó.

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