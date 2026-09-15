Jeep revive la historia del Willys con un Wrangler muy especial

El naranja de los rines es probablemente lo primero que llamará la atención, pero detrás de ese detalle hay una historia que se remonta a los primeros años de Jeep. La marca presentó el Wrangler JL-2A 2027, una edición especial que recupera elementos del Willys CJ-2A de 1945, uno de los vehículos fundamentales en la transición de Jeep hacia el mercado civil.

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No se trata de convertir al Wrangler moderno en una réplica de aquel modelo. La idea es bastante más sencilla y, al mismo tiempo, atractiva. Jeep tomó algunos rasgos visuales del vehículo que marcó sus primeros pasos fuera del ámbito militar y los llevó a un todoterreno actual, con tecnología, equipamiento y capacidades propias de esta época.

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El JL-2A hace parte de la serie Twelve 4 Twelve y podrá adquirirse tanto con dos puertas como con cuatro. La edición busca precisamente conectar dos momentos muy distintos de la historia de la compañía sin sacrificar la esencia del Wrangler.

El Willys que inspiró la edición especial

El punto de partida está en el Willys CJ-2A, presentado en 1945 como una versión destinada al uso civil después de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de los Jeeps desarrollados para el conflicto, aquel vehículo comenzó a mirar hacia conductores que necesitaban transporte, trabajo y capacidad para superar terrenos complicados.

Ocho décadas después, ese concepto reaparece de una manera completamente distinta. El Wrangler JL-2A conserva la arquitectura y las posibilidades del modelo actual, pero incorpora una serie de elementos que hacen evidente el vínculo con aquel antepasado.

Jeep Wrangler JL-2A 2027. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

El color Gobi tendrá un papel especial en la versión de dos puertas, debido a su semejanza con el antiguo Harvest Tan del CJ-2A. Para el modelo de cuatro puertas habrá más alternativas, entre ellas ’41, Bright White, Sting Gray, Ghost y Joose.

Rines naranjas que recuperan un detalle histórico

La combinación exterior es uno de los mayores atractivos de esta edición. Jeep utiliza rines Hoose de 17 pulgadas en naranja, una decisión que remite a los antiguos Sunset Red que podían encontrarse en el CJ-2A de 1945.

La propuesta no se queda únicamente en la apariencia. Estos rines están acompañados por neumáticos BFGoodrich KO2 de 33 pulgadas, preparados para mantener las capacidades todoterreno que forman parte de la identidad del Wrangler.

También aparecen ganchos de remolque delanteros y traseros en el mismo tono naranja, mientras que los guardabarros llevan el color de la carrocería. La parrilla, por su parte, recibe un acabado Dark Metallic Grey.

El resultado es un Wrangler que conserva su diseño reconocible, pero gana una combinación de elementos bastante particular. La intención de Jeep es que la referencia histórica esté presente sin que el vehículo pierda su imagen contemporánea.

El interior apuesta por un estilo más clásico

La inspiración continúa puertas adentro. Los asientos reciben cuero Nappa Heritage Tan, mientras que varias superficies del habitáculo adoptan el acabado Rich Bison Brown.

Las costuras Desert Orange sirven como conexión con los elementos exteriores y aparecen en diferentes zonas del interior. Jeep también añadió un medallón cromado satinado en la palanca de cambios, gráficos específicos en las salidas de aire y una placa exclusiva en la compuerta trasera.

El Jeep Wrangler JL-2A 2027. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Es una fórmula que mezcla apariencia retro con materiales y acabados más propios de un vehículo moderno. El contraste resulta especialmente interesante porque el CJ-2A original estaba pensado bajo una filosofía mucho más funcional.

Tecnología actual para un homenaje al pasado

El Wrangler JL-2A tampoco renuncia al equipamiento que esperan los compradores actuales. Entre sus elementos se encuentra la cámara delantera TrailCam, una herramienta útil cuando el conductor enfrenta obstáculos durante recorridos todoterreno.

El Standard Convenience Group también forma parte de la propuesta e incluye encendido remoto, espejo retrovisor interior con ajuste automático antideslumbrante y abridor universal para puertas de garaje.

Todo esto marca una diferencia enorme frente al vehículo que sirve de inspiración. El CJ-2A representaba la sencillez y la funcionalidad de la posguerra, mientras que este Wrangler intenta combinar ese legado con las comodidades de un SUV contemporáneo.

El paquete JL-2A tendrá un precio inicial de $4,995 dólares en Estados Unidos y podrá solicitarse como una opción independiente. Con ello, Jeep convierte algunos de los detalles más reconocibles de su pasado en una edición especial pensada para quienes quieren algo diferente sin alejarse de la personalidad tradicional del Wrangler.

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