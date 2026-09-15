Tesla Roadster ya tiene fecha de presentación y promete cifras extremas

El Tesla Roadster, el deportivo eléctrico que lleva años esperando su llegada a las calles, tendrá una presentación el próximo 1 de octubre, una fecha que podría marcar un nuevo capítulo para uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía.

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La marca dio la señal a través de sus redes sociales con una imagen de apariencia misteriosa, dominada por tonos rojos y sin revelar completamente el vehículo.

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La publicación, además, llevó directamente a la página oficial del modelo, por lo que todo apunta a que Tesla prepara novedades importantes.

La promesa que nació en 2017

El Roadster de segunda generación apareció públicamente en noviembre de 2017 y sorprendió desde el comienzo por las cifras que Tesla prometía. La compañía hablaba entonces de una aceleración de 0 a 60 mph en 1.9 segundos y una velocidad máxima superior a 250 mph.

También se anunció una batería de 200 kWh y una autonomía cercana a 620 millas. Para aquella época, esas cifras colocaban al deportivo eléctrico en un terreno prácticamente inexplorado.

El precio de partida anunciado fue de $200,000 dólares, mientras que la edición Founders Series tendría un valor de $250,000 dólares.

Retrasos que mantuvieron vivo el proyecto

El problema llegó con el calendario. Tesla había previsto comenzar la producción en 2020, pero el Roadster nunca cumplió ese plazo y su lanzamiento terminó retrasándose repetidamente.

What 0-60 in the new Roadster sounds like pic.twitter.com/7eorW6l6X2 — Tesla (@Tesla) December 7, 2018

Lejos de reducir las expectativas, Elon Musk fue elevando las promesas. En distintas ocasiones aseguró que el deportivo podría ser todavía más rápido que lo anunciado originalmente, incluso con una aceleración de 0 a 60 mph inferior a un segundo.

La gran incógnita ahora es cuánto de esas promesas llegará realmente al modelo de producción. La presentación del 1 de octubre debería aportar respuestas sobre sus prestaciones, tecnología y próximos pasos antes de que Tesla pueda hablar de entregas definitivas.

El misterio detrás del paquete SpaceX

Otro elemento que mantiene la atención sobre el Roadster es el denominado paquete SpaceX. Musk ha planteado la posibilidad de utilizar cerca de 10 pequeños propulsores alimentados por aire comprimido para mejorar diferentes aspectos del comportamiento del vehículo.

La propuesta buscaría aumentar la aceleración, el frenado y el agarre, aunque todavía no existe una confirmación técnica de que este sistema vaya a formar parte del automóvil que finalmente llegue a producción.

Musk incluso habló en 2024 de una colaboración entre Tesla y SpaceX y llegó a plantear que el Roadster podría “volar un poco”. Por ahora, esa posibilidad permanece en el terreno de las declaraciones y no de las especificaciones oficiales.

Friday Caption Contest: what do you say to this Roadster pic? pic.twitter.com/zC5go65N — Tesla (@Tesla) February 3, 2012

Tesla tendrá que superar a sus propios eléctricos

El desafío tampoco será menor dentro de la propia gama de Tesla. El Model S Plaid ya demostró que la marca puede ofrecer aceleraciones cercanas a los 2 segundos, con registros de alrededor de 2.1 segundos para llegar a 60 mph.

Además, el mercado ya cuenta con rivales como el Lucid Air Sapphire y el Porsche Taycan Turbo GT, capaces de moverse en cifras propias de superdeportivos.

Por eso, el nuevo Roadster no solo tendrá que cumplir con las expectativas creadas desde 2017, también deberá demostrar que Tesla todavía tiene algo capaz de sorprender en una categoría donde los deportivos eléctricos han avanzado a gran velocidad.

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