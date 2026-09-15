Edición de lujo: el BMW Z4 revive con 435 CV y solo 99 unidades

El BMW Z4 se despidió de las líneas de producción, pero su historia todavía tenía una última página por escribir. Bovensiepen Automobile decidió tomar las unidades finales del roadster alemán y transformarlas en un deportivo mucho más exclusivo, con apenas 99 ejemplares fabricados a mano.

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El proyecto recibe el nombre de Bovensiepen Spider y parte del Z4 M40i. No es simplemente un cambio de imagen.

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La compañía modificó el motor, la suspensión, la estructura y diferentes componentes del automóvil para darle un carácter propio.

Un Z4 con nueva identidad

La carrocería mantiene las proporciones que siempre han distinguido al Z4, con el capó largo, el habitáculo retrasado y una configuración pensada para disfrutar de la conducción a cielo abierto.

El diseño fue revisado junto al diseñador Frank Stephenson, conocido por participar en proyectos como el MINI moderno. La intención fue conservar la esencia del BMW, pero darle al Spider una apariencia más exclusiva y vinculada con la tradición de Bovensiepen.

También destacan las llantas forjadas de 20 pulgadas, cuyo diseño recuerda inevitablemente a los modelos que durante años estuvieron asociados con Alpina.

Más potencia para el seis cilindros

Bajo el capó permanece el motor B58 de BMW, un seis cilindros en línea turboalimentado de 3.0 litros. Bovensiepen intervino la admisión y el sistema de escape para llevarlo hasta 435 caballos de fuerza y 428 libras-pie de torque.

Son 53 caballos de fuerza y 59 libras-pie adicionales frente al Z4 M40i convencional. El escape también fue revisado para mejorar el flujo de gases y darle al motor una respuesta más contundente.

Con esta preparación, el Spider puede acelerar de 0 a 60 mph en 4.2 segundos y alcanzar 162 mph, equivalentes a 260 km/h. Quienes quieran todavía más podrán optar por el paquete Performance, que eleva la velocidad máxima hasta 183 mph, unos 295 km/h.

Chasis preparado para algo más

El trabajo de Bovensiepen no terminó en el motor. El automóvil recibió ajustes específicos en la suspensión y nuevos elementos destinados a aumentar la rigidez y mejorar la respuesta cuando se conduce a un ritmo elevado.

Entre las modificaciones aparece una barra en V para reforzar la parte inferior de la estructura y una nueva tapa de aluminio para el diferencial trasero, con mayores aletas de refrigeración.

Los amortiguadores también fueron recalibrados, especialmente en su comportamiento durante la compresión a baja velocidad. En el eje posterior se añadieron muelles auxiliares más largos para conseguir una conexión más directa entre el chasis y la carretera.

La intención es clara, mejorar la precisión sin convertir el Spider en un deportivo imposible de disfrutar fuera de un circuito.

El BMW Z4 Spider por Bovensiepen. Crédito: Bovensiepen Automobile. Crédito: Cortesía

El legado de Alpina sigue presente

El proyecto también tiene una carga histórica importante. Bovensiepen es la nueva denominación de la compañía familiar que estuvo detrás de Alpina, una marca que BMW adquirió en 2022.

Tras aquella operación, la empresa pasó a trabajar bajo el nombre Bovensiepen y comenzó una nueva etapa con modelos propios. La compañía también mantiene el soporte para los vehículos fabricados bajo la antigua identidad hasta finales de 2025.

El Spider representa precisamente esa transición. Toma un BMW conocido, lo transforma profundamente y lo convierte en una creación mucho más exclusiva.

Solo habrá 99 ejemplares

La producción estará limitada a 99 unidades y cada una será fabricada a mano. Por eso, más que buscar competir en volumen con otros deportivos, Bovensiepen apunta directamente a coleccionistas y aficionados que quieran un roadster difícil de repetir.

El precio inicial será de $134,000 dólares. Para un Z4 que ya salió de producción, la propuesta supone una despedida bastante particular. BMW cerró la historia del modelo, pero Bovensiepen encontró la manera de darle unos kilómetros más antes de que el nombre desaparezca definitivamente de las carreteras.

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