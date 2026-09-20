Rivian R2 2027 en leasing: precio y cómo conseguirlo

El nuevo Rivian R2 2027 ya empieza a mostrar cuánto podría costarle a quienes quieran ponerse al volante de uno de los próximos SUV eléctricos de la marca estadounidense. La primera versión disponible no es precisamente la más económica, pero Rivian también prepara alternativas con precios más bajos.

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La puerta de entrada actualmente es el R2 Performance, un SUV de cinco plazas que combina dos motores eléctricos, tracción integral y 656 caballos de fuerza.

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Su autonomía estimada llega hasta 330 millas por carga, mientras que su planteamiento busca mezclar uso familiar, tecnología y capacidad para enfrentar caminos fuera del asfalto.

El precio parte de $57,990 dólares

El R2 Performance tiene un precio base de $57,990 dólares. Al sumar los $1,495 dólares correspondientes al cargo de destino, el monto inicial llega a $59,485 dólares, antes de impuestos, registros y otros costos que dependen del lugar donde se realice la operación.

La configuración de lanzamiento incluye elementos como Rivian Autonomy+, el paquete de remolque y una llave especial. Con pintura estándar, rines de 21 pulgadas e interior negro, no es necesario agregar dinero por esos componentes.

El Rivian R2 2027. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

El leasing se puede configurar directamente

Rivian permite gestionar la compra o el leasing desde su página web y su aplicación, sin utilizar una red tradicional de concesionarios. Allí el interesado puede modificar varios aspectos del contrato antes de conocer la cuota estimada.

Los contratos disponibles contemplan 24 o 36 meses y permiten escoger entre 10,000, 12,000 o 15,000 millas anuales. También se toma en cuenta el historial crediticio, dividido entre perfiles excelente, muy bueno y bueno.

El sistema propone inicialmente $3,500 dólares como pago inicial, aunque esa cantidad puede modificarse. También existe la posibilidad de entregar un vehículo usado como parte de pago. Los impuestos y cargos adicionales dependen del código postal, por lo que el valor final no será necesariamente igual para todos los compradores.

La cuota puede superar los $1,000 dólares

Para el escenario con mejores condiciones, el leasing estimado del R2 Performance queda en $829 dólares mensuales. La referencia corresponde a un contrato de 36 meses, 10,000 millas por año, crédito excelente y $3,500 dólares de anticipo.

En ese caso, el desembolso inicial estimado es de $5,024 dólares. Allí se incluyen el pago inicial, la primera mensualidad y una tarifa de adquisición de $695 dólares.

El Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

La diferencia puede ser considerable si cambian las condiciones. Con crédito bueno, 15,000 millas anuales y sin anticipo, la cuota estimada para 36 meses asciende a $1,012 dólares mensuales. El pago inicial sería de aproximadamente $1,707 dólares.

Rivian prepara versiones más económicas

El R2 Performance no será la única alternativa. Rivian tiene prevista una versión R2 Premium con un precio anunciado de $53,990 dólares, mientras que la R2 Standard llegará en la primavera de 2027 con un valor inicial de $44,990 dólares.

Esas variantes podrían ampliar el acceso al R2 para quienes encuentren demasiado elevada la mensualidad de la versión Performance. En cualquier caso, el precio definitivo del leasing dependerá de factores como el crédito, el kilometraje contratado, el dinero entregado al inicio y los impuestos aplicables en cada ubicación.

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