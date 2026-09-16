Ford retira más de 225,000 camionetas por fallas que pueden comprometer su seguridad

Ford tiene por delante una campaña de revisión que involucra a miles de camionetas vendidas en Estados Unidos. El caso que concentra la mayor cantidad de unidades corresponde a 223,472 F-150 de los modelos 2023 a 2027, debido a un posible problema con las correas que mantienen sujeto el tanque de combustible.

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El inconveniente estaría relacionado con una instalación incorrecta durante el ensamblaje. Las piezas de anclaje con forma de “T” podrían no haber quedado bien colocadas en el riel del chasis, permitiendo que el tanque se mueva o resulte dañado.

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Eso abre la posibilidad de una fuga de gasolina y, en situaciones más graves, de que el tanque llegue a desprenderse mientras la camioneta está en movimiento. Ford registró 16 reclamos de garantía asociados con esta condición después de identificar el problema en julio.

Los concesionarios inspeccionarán el sistema de sujeción y reemplazarán las correas cuando corresponda. Las cartas para los propietarios están previstas para finales de septiembre.

Más problemas para la F-150

La pickup también aparece en otros dos llamados a revisión, aunque con cantidades mucho menores. Hay 37 F-150 modelo 2026 con el paquete de remolque máximo que podrían tener instalado un rodamiento incorrecto en el eje trasero.

En esas unidades se habría colocado una pieza de 8.8 pulgadas en lugar del rodamiento de 9.75 pulgadas indicado para esa configuración. El componente equivocado podría terminar bloqueándose después de un tiempo de funcionamiento y generar problemas como el bloqueo de las ruedas traseras o la separación del eje de transmisión.

Las unidades afectadas recibirán el componente correspondiente y sus propietarios comenzarán a recibir las notificaciones desde el 21 de septiembre.

La Raptor tiene otro inconveniente

También fueron identificadas 17 F-150 Raptor 2026 con una posible falla en los sujetadores de la barra Panhard de la suspensión trasera.

El problema estaría relacionado con un torque incorrecto durante la fabricación. Ford detectó la situación luego de investigar un ruido reportado bajo garantía y estableció que un dispositivo utilizado para comprobar el torque permaneció desactivado durante parte de la producción.

Los concesionarios reemplazarán los sujetadores y los ajustarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

La Ford F-150. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La Transit completa la campaña

La cuarta revisión afecta a 1,945 Ford Transit de los modelos 2026 y 2027. En este caso, el inconveniente está en el sistema inalámbrico encargado de advertir cuando un pasajero trasero no lleva abrochado el cinturón.

Ford tiene registrados dos reportes de campo. Los concesionarios revisarán los cinturones traseros y sustituirán las hebillas si es necesario. Mientras se define una reparación definitiva, las unidades afectadas permanecen bajo una restricción de entrega.

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