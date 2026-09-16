El diminuto Fiat Topolino cambia por completo con GFG Style

¿Qué pasa cuando un auto urbano diminuto cae en manos de diseñadores acostumbrados a crear propuestas mucho más llamativas? GFG Style decidió comprobarlo con el Fiat Topolino y convirtió al pequeño eléctrico en la base de dos ejercicios de diseño que poco tienen que ver con el modelo original.

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La firma dirigida por Fabrizio Giugiaro trabajó junto a Lapo Elkann para desarrollar los proyectos Top.L y Top.J.

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En ambos casos, la idea fue alejarse de la potencia y las prestaciones para demostrar que el diseño también puede convertir a un vehículo sencillo en algo especial.

Top.L cambia la ciudad por un estilo deportivo

Top.L es la propuesta más cercana a un deportivo. GFG Style eliminó buena parte de los elementos convencionales del Topolino y lo convirtió en un pequeño speedster biplaza descubierto.

La carrocería luce un acabado aguamarina mate, mientras que el interior combina cuero y Alcantara en tonos similares. El concepto toma inspiración del “Little Bastard”, el Porsche 550 Spyder relacionado con James Dean.

El resultado es bastante particular. El Topolino mantiene sus dimensiones reducidas, pero su nueva configuración le da una apariencia mucho más agresiva y recreativa.

El Fiat Topolino GFG Style Top.L sorprende. Crédito: GFG Style. Crédito: Cortesía

Top.J apuesta por una solución inesperada

La segunda propuesta lleva el experimento hacia otro lado. Top.J conserva el carácter compacto del Fiat, pero incorpora cuatro plazas distribuidas espalda contra espalda.

El diseño también recupera una combinación de azul y verde inspirada en un Ferrari 166 MM que perteneció a Gianni Agnelli, abuelo de Lapo Elkann. Esa referencia histórica contrasta con el tamaño y el concepto del pequeño eléctrico.

El techo fue sustituido por una cubierta de tela y el interior mezcla cuero con tela de rizo. El resultado se acerca más a una pieza de diseño que a un automóvil convencional.

Fiat Topolino GFG Style Top.L. Crédito: GFG Style. Crédito: Cortesía

El pequeño Fiat demuestra que hay otras posibilidades

Top.L y Top.J no buscan convertir al Topolino en un deportivo de altas prestaciones ni cambiar su función como vehículo urbano. El objetivo de GFG Style fue aprovechar sus dimensiones para experimentar con las formas, los materiales y la distribución del espacio.

Y ahí está precisamente lo curioso de estos dos proyectos. Un modelo pensado para desplazamientos cortos terminó convertido en una especie de lienzo para dos propuestas que llevan su diseño a lugares completamente distintos.

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