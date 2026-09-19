Estos son los estados donde más cuesta mantener un auto en EE.UU.

Tener auto en Estados Unidos puede representar un gasto bastante distinto según el lugar donde viva el propietario. Entre el seguro, la gasolina y las visitas al taller, un conductor promedio desembolsa $5,851 dólares al año, aunque en algunos estados esa cifra se dispara.

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El promedio equivale a unos $488 dólares mensuales y contempla tres gastos habituales relacionados directamente con el uso del vehículo. El seguro de cobertura completa representa unos $2,237 dólares al año, el combustible suma $2,126 dólares y el mantenimiento llega a $1,488 dólares.

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La cuenta, sin embargo, todavía puede crecer. Estos cálculos no incluyen las cuotas de financiamiento, la depreciación, los impuestos, el registro ni el estacionamiento.

El Honda Prologue. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Georgia encabeza la lista

Georgia aparece como el estado más costoso para mantener un automóvil, con un promedio anual de $7,648 dólares. El seguro de cobertura completa representa una parte importante de ese desembolso, con unos $3,109 dólares, mientras que la gasolina alcanza aproximadamente $2,604 dólares.

Maryland ocupa el segundo lugar con $7,114 dólares anuales. Allí destaca especialmente el precio del seguro, que ronda los $3,646 dólares.

Wyoming completa el grupo de los estados más caros con $7,054 dólares al año. En este caso, el combustible tiene un peso mucho mayor porque sus conductores recorren aproximadamente 21,588 millas anuales. Eso lleva el gasto en gasolina hasta unos $3,572 dólares.

Nissan Leaf Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Los cinco estados más costosos

La clasificación continúa con Mississippi, donde el gasto promedio llega a $6,942 dólares anuales, y Missouri, con $6,875 dólares.

En Mississippi hay otro dato que llama la atención. El costo de mantener el vehículo equivale al 11.7% del ingreso familiar mediano, la proporción más alta del análisis.

Missouri, por su parte, registra uno de los mayores desembolsos en mantenimiento y reparaciones, con alrededor de $2,008 dólares cada año.

El futuro incierto del Mazda CX-50. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

New Hampshire marca el otro extremo

La situación cambia por completo en New Hampshire. Allí, los conductores gastan unos $4,063 dólares al año para mantener sus vehículos, la cifra más baja entre los estados analizados.

El seguro representa $1,019 dólares, la gasolina otros $1,758 dólares y el mantenimiento suma $1,286 dólares.

La diferencia frente a Georgia alcanza $3,585 dólares cada año. Si se mantiene durante cinco años, la brecha supera los $17,900 dólares, sin considerar otros gastos relacionados con tener un automóvil.

Entre otros estados, Nueva York registra $5,462 dólares anuales, mientras que California llega a $6,223 dólares. Texas suma $6,290 dólares, Florida $6,175 dólares y Nueva Jersey $5,970 dólares.

Hyundai Kona 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

El seguro y la gasolina pesan mucho

Reducir estos gastos no siempre requiere cambiar de vehículo. Comparar las tarifas de distintas aseguradoras antes de renovar una póliza puede ayudar a encontrar una opción más económica sin reducir coberturas de manera poco conveniente.

El consumo también puede controlarse con hábitos sencillos, como combinar varios recorridos, evitar aceleraciones bruscas y mantener los neumáticos con la presión adecuada. Estas prácticas pueden reducir el gasto de combustible y también el desgaste de algunas piezas.

Por eso, antes de comprar un auto o mudarse a otro estado, conviene mirar algo más que el precio del vehículo. El seguro, los kilómetros que se recorren habitualmente y el costo de las reparaciones pueden cambiar por completo cuánto termina costando tenerlo.

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