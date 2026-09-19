Estas son las fallas que más preocupan en los autos nuevos

Comprar un auto nuevo suele dar una sensación de tranquilidad, pero la tecnología también ha cambiado la manera en que aparecen las averías. Hoy una falla no necesariamente comienza bajo el cofre. Puede estar en una pantalla que deja de responder, una conexión que se pierde o un sensor que genera una alerta sin motivo aparente.

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Los datos de distintos estudios de fiabilidad realizados en 2026 muestran precisamente esa transformación.

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La encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, que recopiló respuestas de 85,590 conductores de 10 países europeos sobre 392 modelos, encontró que los problemas eléctricos son los más frecuentes. En Estados Unidos, J.D. Power colocó al infoentretenimiento como el área que concentra más inconvenientes.

La electricidad sigue siendo el principal dolor de cabeza

Los problemas eléctricos representan el 14% de las averías registradas por la OCU. La categoría incluye desde baterías auxiliares y fusibles hasta luces, cableado, sensores, elevalunas y cierres centralizados.

Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Land Rover, Opel y Renault aparecen entre las marcas con mayor presencia de este tipo de incidencias. Muchas de estas fallas no dejan el vehículo detenido, pero sí pueden terminar en una visita al taller.

Los frenos y el motor aparecen después, con un 9% de los problemas cada uno. En el primer caso pueden existir inconvenientes con discos, pastillas, bombas o sistemas electrónicos de asistencia. En el segundo, las causas van desde fugas y problemas de lubricación hasta sensores o componentes internos.

La pantalla también puede convertirse en un problema

La dependencia tecnológica ha creado otro frente de preocupación. J.D. Power registró 56.7 problemas de infoentretenimiento por cada 100 vehículos en su estudio de 2026, convirtiendo esta categoría en la que acumula más incidencias.

CarPlay y Android Auto encabezaron los problemas individuales por tercer año consecutivo. También aparecen dificultades con Bluetooth, cargadores inalámbricos y aplicaciones móviles de los fabricantes.

No suelen ser fallas tan delicadas como un problema de frenos, pero pueden resultar bastante molestas. En algunos vehículos, buena parte de las funciones del auto depende de una pantalla central, desde la navegación hasta determinados controles de climatización.

Motor, encendido y suspensión siguen presentes

La electrónica y el sistema de encendido concentran el 8% de las averías analizadas por la OCU. Son problemas que pueden provocar dificultades para arrancar, alertas incorrectas o un funcionamiento irregular.

El sistema de alimentación suma otro 6%, mientras que dirección, ejes, amortiguadores y neumáticos representan el 7%. En este último grupo pueden aparecer vibraciones, ruidos, desgaste irregular o cambios en la estabilidad del vehículo.

La climatización también representa el 7% de las incidencias. Aunque una avería en el aire acondicionado no suele impedir la conducción, puede convertirse en un problema serio cuando las temperaturas son extremas.

Los eléctricos tampoco están libres de averías

Los vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables tienen menos componentes mecánicos sometidos a desgaste, pero incorporan sistemas específicos que también pueden fallar.

Subaru Ascent 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

La batería de tracción representa el 5% de las averías entre los vehículos electrificados incluidos en el estudio de la OCU. A esto se suman posibles problemas de software, carga y gestión electrónica.

Consumer Reports también ha advertido sobre la fiabilidad proyectada de algunos eléctricos e híbridos enchufables para 2026. Eso no significa que estos vehículos sean menos fiables por definición, pero sí que conviene revisar aspectos como la garantía de la batería, su cobertura frente a la degradación y el historial de llamadas a revisión.

Japón vuelve a destacar en fiabilidad

Los estudios tampoco muestran el mismo desempeño entre fabricantes. La OCU coloca a Lexus, Subaru, Toyota y Suzuki entre las marcas mejor valoradas en Europa, mientras Consumer Reports situó a Toyota en el primer lugar de su clasificación de fiabilidad para 2026 en Estados Unidos, seguida de Subaru.

Ningún ranking garantiza que todos los modelos de una marca tendrán los mismos resultados. Aun así, estos datos pueden servir como referencia para quienes estén comparando diferentes opciones antes de comprar.

Revisar los llamados a revisión, conocer bien las condiciones de garantía y probar elementos como cámaras, pantallas, conectividad, climatización y asistentes de conducción puede evitar sorpresas. En los autos actuales, comprobar qué tan bien funciona la tecnología es casi tan importante como escuchar el motor.

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