Audi A4 e-tron se retrasa y ahora llegaría en 2029

El regreso del nombre A4 a la gama eléctrica de Audi tendrá que esperar más de lo previsto. El fabricante alemán habría movido nuevamente el calendario de producción del A4 e-tron, un modelo llamado a tener un papel importante en la nueva generación de vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen.

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Según información publicada por el medio alemán Handelsblatt, la fabricación podría comenzar en marzo de 2029, aunque fuentes citadas por esa publicación sitúan el inicio entre finales de abril y comienzos de mayo.

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La fecha queda bastante lejos del objetivo que Audi había manejado anteriormente para mediados de 2028.

La plataforma cambia los planes de Audi

El retraso estaría relacionado principalmente con la Scalable Systems Platform, conocida como SSP, la arquitectura que Volkswagen pretende utilizar como base tecnológica para buena parte de sus futuros eléctricos.

El A4 e-tron será uno de los proyectos importantes asociados con esta plataforma. Audi dejó de fabricar el A4 con motor de combustión en 2024 y trasladó esa denominación a la gama A5. Ahora, el nombre A4 regresaría como un modelo completamente eléctrico, con una versión Avant contemplada dentro de los planes conocidos.

El Audi A2 e-tron 2026. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Volkswagen presentó la SSP en 2021 con la intención de convertirla en una arquitectura común para diferentes marcas y segmentos. El plan original contemplaba comenzar su producción en 2026, pero ese calendario no se habría cumplido.

Más tecnología, más cambios durante el desarrollo

Uno de los puntos que habría complicado el proyecto está relacionado con la arquitectura eléctrica. De acuerdo con Handelsblatt, Volkswagen decidió utilizar sistemas de 48 voltios en los futuros vehículos basados en SSP, frente a los 12 voltios empleados tradicionalmente en buena parte de la industria.

El cambio puede permitir sistemas electrónicos más capaces y reducir determinadas necesidades de cableado, pero también obliga a modificar componentes y procesos de validación. Para los proveedores que trabajan con sistemas de 12 voltios, adaptar sus productos a las nuevas especificaciones representa un reto adicional.

El proyecto también contempla una nueva arquitectura electrónica y de software desarrollada junto con Rivian. La alianza entre ambas compañías busca utilizar computadoras centrales y una arquitectura eléctrica zonal para controlar diferentes funciones del vehículo y facilitar actualizaciones mediante internet.

Interior del Audi Q9. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

El retraso podría alcanzar a otros modelos

El A4 e-tron no necesariamente sería el único afectado por los problemas de la SSP. Según las informaciones citadas por Handelsblatt, otros proyectos del Grupo Volkswagen que dependen de esta arquitectura también podrían sufrir modificaciones en sus calendarios.

Entre ellos aparecen los futuros Volkswagen Golf y T-Roc eléctricos, que podrían retrasarse hasta 2030. De confirmarse estos movimientos, el problema dejaría de ser únicamente el lanzamiento de un Audi y pasaría a reflejar las dificultades que Volkswagen está teniendo para poner en marcha su siguiente generación tecnológica.

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