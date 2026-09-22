Geely supera a BYD con su nueva carga ultrarrápida realmente impresionante

Cuatro minutos podrían ser suficientes para recuperar buena parte de la autonomía de un auto eléctrico. Esa es la promesa que Geely llevará a su próxima presentación, donde mostrará una nueva tecnología de carga con hasta 2,2 MW de potencia.

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La cifra coloca a la compañía por encima del sistema Flash Charging 2.0 de BYD, que alcanza 1,5 MW.

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La presentación está programada para el 23 de septiembre y podría marcar otro salto en la carrera china por reducir al mínimo las esperas frente a un cargador.

Más potencia en menos tiempo

Geely adelantó el lanzamiento a través de sus redes sociales con el mensaje: “Carga en cuatro minutos, conduce con tranquilidad. Lanzamiento global de la tecnología de carga inteligente de próxima generación de Geely. Faltan 4 días. 23 de septiembre. Centro Global de Seguridad Integral de Geely”.

La potencia anunciada es considerablemente superior a la de los sistemas de carga rápida que comienzan a instalarse en otros mercados. Sin embargo, todavía falta conocer exactamente cómo se obtienen esos cuatro minutos y entre qué porcentajes de batería se realizará la medición.

Geely Preface. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

Ese detalle es importante porque la velocidad de carga normalmente disminuye cuando la batería se acerca a su capacidad máxima. Por eso, los tiempos anunciados por los fabricantes suelen corresponder a determinados rangos de carga y no necesariamente a pasar del 0% al 100%.

La batalla contra BYD continúa

BYD ya había llevado la carga ultrarrápida a otro nivel con su sistema de 1,5 MW. Geely ahora eleva la apuesta hasta 2,2 MW, mientras otros fabricantes chinos también desarrollan soluciones para reducir los tiempos de espera.

El objetivo no es únicamente conseguir una cifra llamativa. Para que una tecnología de este tipo resulte útil, el vehículo debe ser capaz de recibir semejante cantidad de energía y la infraestructura debe soportar esa potencia.

Por eso, la nueva propuesta de Geely tendrá que evaluarse tanto por sus cifras de laboratorio como por su funcionamiento en condiciones reales.

Blade Battery BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Inteligencia artificial para cuidar la batería

La compañía también relaciona esta tecnología con un sistema de “carga inteligente” que utiliza algoritmos para controlar aspectos como la temperatura durante el proceso.

Geely asegura que esta gestión puede contribuir a mantener la vida útil de la batería y alcanzar hasta 3,500 ciclos de carga y descarga con una degradación limitada.

Todavía faltan detalles técnicos, pero la estrategia resulta clara. La carga ultrarrápida no puede centrarse solamente en meter más energía en menos tiempo. También debe controlar el calor y el desgaste para que la batería conserve sus prestaciones.

El BYD Great Tang llega arrasando. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

China vuelve a acelerar la carrera

La propuesta de Geely llega mientras BYD, XPeng, Sunwoda y otros fabricantes avanzan con sus propios sistemas de carga de alta potencia.

Los 2,2 MW anunciados por Geely incluso superan la potencia de algunos sistemas desarrollados para vehículos mucho más grandes, como los Megacharger de Tesla destinados a camiones.

Ahora queda por comprobar cuánto de esa potencia llegará realmente a los autos particulares y bajo qué condiciones.

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