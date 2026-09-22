Toyota planea sumar 400,000 robots a sus fábricas desde 2028

Toyota estudia llevar la automatización de sus fábricas a una escala inédita. La compañía calcula que podría necesitar alrededor de 400,000 robots a partir de 2028, una cifra que incluye maquinaria industrial convencional y nuevas soluciones para fabricación y logística.

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La propuesta también implicaría una inversión considerable. Según Reuters, Toyota calcula un gasto cercano a 1 billón de yenes al año, unos $6,400 millones de dólares, aunque todavía no existe un presupuesto aprobado ni un plazo definido para mantener ese nivel de inversión.

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El dato puede llevar fácilmente a una interpretación equivocada. Toyota no está hablando de llenar sus plantas con cientos de miles de robots con forma humana.

La mayor parte de esa cifra correspondería a equipos industriales utilizados para sustituir maquinaria antigua, automatizar procesos y ampliar las capacidades de producción. Los robots humanoides forman parte de la investigación de la compañía, pero todavía representan una porción muy pequeña de este mercado.

Para ponerlo en perspectiva, durante 2025 se vendieron aproximadamente 7,000 robots humanoides destinados a aplicaciones industriales y servicios profesionales. La escala que plantea Toyota está, por tanto, en otra dimensión.

La tecnología también busca aliviar la falta de trabajadores

La automatización responde a una necesidad concreta de la industria japonesa. Algunas fábricas requieren modernización y, al mismo tiempo, encontrar trabajadores para determinadas tareas resulta cada vez más complicado.

Robots de Toyota. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota pretende utilizar los robots en labores repetitivas, pesadas o difíciles de cubrir, mientras reserva a los empleados funciones que requieren otras capacidades. La empresa también plantea que estas tecnologías pueden contribuir a mejorar las condiciones de trabajo.

La apuesta no consiste simplemente en retirar personas de las líneas de producción. La compañía investiga cómo hacer que trabajadores y robots colaboren dentro de los mismos procesos.

Producción de Toyota. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Los humanoides todavía están en fase de pruebas

Toyota también desarrolla soluciones robóticas capaces de aprender determinadas tareas a partir de los movimientos humanos. Uno de sus proyectos es ELEY, un robot móvil con el que la compañía investiga nuevas formas de incorporar habilidades a los sistemas automatizados.

La industria automotriz ya está explorando este camino. Hyundai, por ejemplo, ha anunciado planes para utilizar robots humanoides en operaciones de Estados Unidos a partir de 2028.

Para Toyota, el reto será convertir décadas de experiencia en automatización industrial en máquinas más inteligentes y versátiles. Los humanoides pueden tener una ventaja al desenvolverse en espacios diseñados para personas, pero todavía deben demostrar que pueden trabajar de forma segura, repetitiva y rentable.

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