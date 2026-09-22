Aseguradoras demandan a Kia y Hyundai por más de $1,000 millones

Kia y Hyundai vuelven a enfrentar un problema judicial en Estados Unidos relacionado con la ola de robos que afectó a determinados modelos de ambas marcas.

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Unas 200 compañías de seguros buscan recuperar más de $1,000 millones de dólares que aseguran haber pagado por vehículos robados o dañados durante intentos de robo.

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El caso dio un giro el 14 de septiembre de 2026, cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la decisión de un tribunal federal de California que había desestimado las reclamaciones contra las compañías surcoreanas por cuestiones de jurisdicción.Esto permite que el proceso continúe, pero todavía no determina que Kia o Hyundai deban pagar esa cantidad.

El origen de la disputa

Las reclamaciones están relacionadas con determinados Hyundai y Kia de los años modelo 2011 a 2022 que, según las aseguradoras, fueron fabricados sin inmovilizadores de motor. Este dispositivo evita que el vehículo arranque si no detecta una llave autorizada.

La ausencia de ese sistema dejó vulnerables a determinados modelos y el problema se hizo mucho más conocido después de que videos en redes sociales mostraran métodos para robarlos rápidamente.

La situación provocó un fuerte aumento de los robos y, posteriormente, importantes gastos para propietarios y compañías de seguros.

Probamos el Kia Sportage HEV X-Pro Prestige 2026. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Las aseguradoras buscan recuperar sus pagos

Las compañías que participan en el proceso actuaron mediante reclamaciones de subrogación. En términos simples, buscan recuperar de los fabricantes el dinero que ya pagaron a sus clientes por pérdidas cubiertas por las pólizas.

La demanda sostiene que el diseño de determinados vehículos contribuyó a esa situación. El caso incluye a Hyundai Motor Company y Kia Corporation, además de sus respectivas operaciones estadounidenses.

El punto que debía resolver el Noveno Circuito no era todavía cuánto dinero corresponde pagar, sino si los fabricantes surcoreanos podían ser llevados ante un tribunal federal en California.

La Hyundai Santa Cruz. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

California se convierte en una pieza clave

El tribunal de apelaciones consideró relevantes los envíos de vehículos hacia Estados Unidos a través de puertos de California. Las aseguradoras habían presentado información sobre el movimiento de los vehículos y argumentaron que una parte importante de las unidades destinadas al mercado estadounidense pasó por ese estado.

Para el tribunal, esas circunstancias podían establecer una conexión suficiente con California para ejercer jurisdicción sobre las compañías surcoreanas. Por esa razón, la decisión anterior fue revocada y el caso regresará al tribunal federal que lleva el proceso en el condado de Orange.

La disputa, por tanto, todavía está lejos de terminar. El fallo del 14 de septiembre permite que las reclamaciones sigan adelante, pero no establece que Kia y Hyundai sean responsables de los más de $1,000 millones de dólares que reclaman las aseguradoras.

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