Tesla Roadster reabre reservas y exige $50,000 dólares

Entrar en la lista de espera del Tesla Roadster ya requiere una billetera bastante preparada. Tesla volvió a habilitar las reservas de su deportivo eléctrico y puso una condición que llama especialmente la atención, un depósito de $50,000 dólares antes de tener siquiera una fecha concreta de entrega.

Lee también: Aseguradoras demandan a Kia y Hyundai por más de $1,000 millones

El procedimiento comienza con un pago de $5,000 dólares al momento de reservar. Los otros $45,000 dólares deben enviarse mediante transferencia bancaria dentro de los siguientes 10 días.

Puedes leer: Oficial: el Nissan Skyline volverá en diciembre de 2026

La posibilidad de apartar el vehículo estará disponible hasta el 30 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo del Este.

Un deportivo que todavía genera preguntas

El regreso de las reservas llega mientras Tesla prepara una nueva presentación del Roadster. El modelo fue anunciado originalmente en 2017 y, desde entonces, su desarrollo ha estado acompañado por múltiples retrasos.

La compañía todavía no ha confirmado cuánto costará finalmente el automóvil, aunque las estimaciones sitúan su precio inicial alrededor de los $200,000 dólares.

Eso significa que los $50,000 dólares exigidos ahora representan una cantidad considerable incluso antes de conocer todos los detalles de la versión definitiva.

Cifras dignas de un hiperauto

Tesla ha planteado objetivos muy ambiciosos para el Roadster. Entre ellos aparece una velocidad máxima superior a 250 mph, equivalente a unos 402 km/h, además de una autonomía de hasta 620 millas, cerca de 998 kilómetros.

La marca también ha hablado de una aceleración de 0 a 60 mph en 1.9 segundos. En caso de cumplirse esa cifra en el modelo de producción, el Roadster tendría prestaciones propias de los deportivos más extremos.

Tesla incluso ha mencionado una posible configuración con tecnología SpaceX, que utilizaría propulsores adicionales y que, según las promesas divulgadas por la compañía, podría reducir el tiempo de 0 a 60 mph hasta unos 1.1 segundos.

Octubre puede ser una fecha clave

La próxima presentación está prevista para el 1 de octubre y podría servir para aclarar cuánto ha avanzado realmente el proyecto. El evento tendrá especial interés para quienes llevan años esperando el deportivo.

La reapertura de las reservas no significa necesariamente que las entregas estén a la vuelta de la esquina. Tesla todavía debe confirmar las especificaciones definitivas, el precio de producción y el calendario con el que comenzará a entregar las primeras unidades.

Seguir leyendo:

Geely supera a BYD con su nueva carga ultrarrápida realmente impresionante

Toyota planea sumar 400,000 robots a sus fábricas desde 2028

Rolls-Royce crea un Phantom único inspirado en un colibrí