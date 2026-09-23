Chevrolet y GMC tendrán un nuevo Duramax de 8.3 litros

GM acaba de mover una ficha importante en la guerra de las pickups diésel. La compañía confirmó que prepara un nuevo Duramax V8 de 8.3 litros para las Chevrolet Silverado HD y GMC Sierra HD 2027, aunque todavía mantiene bajo reserva los números que más interesan.

Lee también: Rolls-Royce crea un Phantom único inspirado en un colibrí

El proyecto tiene además un nombre particular. Internamente, el motor es conocido como “Mongoose”, una referencia directa al Scorpion que Ford utiliza para identificar al Power Stroke de 6.7 litros.

Puedes leer: BYD presenta un camión eléctrico que pone contra las cuerdas al Tesla Semi

El nuevo Duramax crecerá considerablemente frente al actual 6.6 litros. El aumento ronda el 26%, una diferencia que deja claro que GM no está preparando simplemente una actualización menor.

Por ahora, la marca no ha confirmado potencia, torque, capacidad de remolque, transmisión ni precio. Tampoco está claro si el 8.3 litros sustituirá al Duramax 6.6 o si ambos motores convivirán en la oferta de las pickups HD.

Lo que sí está definido es su llegada a las Silverado HD y Sierra HD renovadas para 2027.

Ford aparece como rival directo

Las cifras actuales ayudan a entender por qué este motor genera tanta expectativa. El Duramax 6.6 litros produce 470 hp y 975 lb-ft de torque, mientras el Ford Power Stroke 6.7 alcanza 500 hp y 1,200 lb-ft.

Ram, por su parte, utiliza un Cummins 6.7 litros que desarrolla 430 hp y 1,075 lb-ft.

Con ese panorama, el salto hasta 8.3 litros apunta claramente a buscar más capacidad en una categoría donde cada caballo y cada libra-pie cuentan, especialmente cuando se habla de remolque y trabajo pesado.

GMC Yukon 2025. Crédito: GMC. Crédito: Cortesía

Mongoose todavía guarda sus números

El nombre puede ser llamativo, pero la verdadera historia comenzará cuando GM revele las especificaciones definitivas. La compañía todavía no ha explicado si el nuevo motor tendrá una arquitectura completamente nueva o si será una evolución profunda del Duramax que ya conocemos.

También falta saber en qué versiones estará disponible y cuánto cambiará la capacidad de las Silverado HD y Sierra HD.

Por ahora, GM solo ha mostrado la dirección que quiere tomar. Un V8 turbodiésel de 8.3 litros supone un incremento importante frente al motor actual y coloca nuevamente a las pickups pesadas en una carrera por conseguir más capacidad.

Cuando lleguen las cifras oficiales, será posible saber si el Mongoose realmente tiene argumentos para plantarle cara al Power Stroke de Ford.

Seguir leyendo:

Chevrolet Silverado y GMC Sierra recuperan los grandes V8 de GM

Audi A4 e-tron se retrasa y ahora llegaría en 2029

Dealer de EE.UU. admite vender airbags falsificados de Honda