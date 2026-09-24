Nissan Rogue Hybrid 2027 llega con 225 caballos y hasta 38 mpg

La Nissan Rogue Hybrid 2027 llega al mercado estadounidense con una fórmula distinta dentro del segmento de las SUV compactas.

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La propuesta combina un motor de gasolina que trabaja como generador con dos unidades eléctricas encargadas de mover el vehículo, una configuración que busca entregar sensaciones cercanas a las de un eléctrico sin necesidad de conectarlo a un cargador.

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La tecnología elegida por Nissan es e-Power, que debuta en Estados Unidos con esta Rogue. El conjunto utiliza un motor 1.5 litros turbo de tres cilindros para producir electricidad, mientras los motores eléctricos se encargan directamente de la propulsión. La potencia combinada alcanza los 225 caballos de fuerza y la tracción AWD viene de serie.

Una gama que crecerá por etapas

Nissan iniciará la comercialización con una versión especialmente equipada. La primera en llegar será la SR con paquete SR Technology, cuyo precio base será de $43,065 dólares.

Después se ampliará la oferta con otras alternativas. La SR partirá de $39,065 dólares, mientras que la SV tendrá un precio inicial de $37,065 dólares. En la parte superior de la gama aparecerá la Platinum, desde $45,065 dólares.

La estrategia permite que Nissan introduzca primero una configuración con mayor equipamiento y posteriormente complete la familia con opciones de diferentes precios.

El Nissan Rogue 2026.5. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Consumo que busca destacar

La eficiencia es otro de los argumentos importantes de esta Rogue. Según las estimaciones de Nissan, el modelo puede alcanzar 40 mpg en ciudad, 36 mpg en carretera y 38 mpg combinado.

Las cifras colocan a la SUV en una zona competitiva frente a otras propuestas híbridas del segmento, mientras su sistema de propulsión mantiene una característica particular, ya que el motor de gasolina no mueve directamente las ruedas.

Más del Nissan Rogue 2026.5. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Más pantalla y funciones digitales

La tecnología también gana protagonismo dentro del habitáculo. La versión de entrada incorpora una pantalla de 12.3 pulgadas, además de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Las versiones SR Technology y Platinum elevan la apuesta con una pantalla de 14.3 pulgadas y un sistema basado en Google. Entre sus funciones aparecen Google Maps, Gemini AI y acceso a Play Store.

Nissan también actualizó el sistema ProPilot Assist, que ahora cuenta con un nuevo radar frontal, una cámara con mayor campo de visión y software revisado. Entre sus funciones están una asistencia más precisa en curvas, mantenimiento del carril, cambio automático de carril y apoyo durante el tráfico lento, incluyendo momentos de conducción manos libres.

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