EE.UU. aumenta los límites de velocidad y crece la preocupación

El debate sobre los límites de velocidad en Estados Unidos volvió a ganar fuerza a medida que algunos estados permiten circular más rápido en determinadas autopistas. La medida puede reducir algunos minutos de viaje, pero también modifica las condiciones de seguridad cuando ocurre un accidente.

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Texas tiene actualmente el máximo más alto del país, con 85 mph en un tramo de 41 millas de la Highway 130. Idaho, Montana, Nevada y North Dakota también permiten hasta 80 mph en algunas carreteras.

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El problema aparece cuando esos cambios se comparan con los registros de siniestros.

Michigan dejó una señal importante

Michigan elevó en 2017 el límite de 70 a 75 mph en más de 600 millas de autopistas rurales. Un estudio posterior encontró un incremento de 63% en los accidentes fatales de los tramos afectados.

La explicación física es sencilla. Un vehículo que circula a mayor velocidad acumula más energía y necesita más distancia para detenerse. Cuando se produce un impacto, las consecuencias también pueden ser más graves.

Toyota C-HR 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

North Dakota suma nuevos datos

North Dakota llevó sus límites hasta 80 mph en agosto de 2025. Durante el periodo posterior al cambio, los accidentes aumentaron en distintos corredores.

En zonas de 65 mph crecieron 42.11%, mientras que en las de 70 mph subieron 22.64% y en las de 80 mph avanzaron 17.27%.

Las multas por exceso de velocidad, en cambio, disminuyeron en algunos de esos sectores. En los tramos de 80 mph cayeron 43.28% y en los de 65 mph bajaron 44.39%.

La referencia del Hyundai Tucson 2025. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La velocidad comparte responsabilidad

Los números no permiten atribuir todos los accidentes únicamente al aumento de los límites. El clima, las obras, el tráfico, el comportamiento al volante y la vigilancia policial también pueden alterar los resultados.

A nivel nacional, sin embargo, la velocidad sigue teniendo un peso importante. En 2024, unas 11,288 personas murieron en Estados Unidos en accidentes relacionados con la velocidad, el 29% de todas las muertes viales registradas ese año.

Missouri ya aprobó elevar a 75 mph el máximo en algunas autopistas rurales, mientras otros estados también han discutido cambios. La discusión, por tanto, no parece cerrada y seguirá dependiendo de lo que indiquen los accidentes y las estadísticas de seguridad.

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