Bentley crea tres Continental GT inspirados en el Sol, la Tierra y la Luna

Bentley llevó la personalización de sus automóviles a otro nivel con tres Continental GT que tienen una historia común. La marca británica presentó en Polonia una colección inspirada en el Sol, la Tierra y la Luna, tomando como referencia el legado del astrónomo Nicolás Copérnico.

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Los tres ejemplares fueron desarrollados por Mulliner, la división encargada de los proyectos más exclusivos de Bentley.

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Aunque cada automóvil tiene una identidad propia, todos comparten la misma base mecánica y una serie de elementos que conectan sus diseños con el sistema solar.

El Sol toma forma de descapotable

El primero de los modelos parte de un Continental GTC S y utiliza el color Manuka Orange para representar al Sol.

El tono naranja también aparece dentro del habitáculo, combinado con Gravity Grey, mientras que las piezas de madera Copper Stone aportan un acabado más sofisticado.

Costuras, ribetes y otros detalles interiores siguen la misma temática para mantener la referencia solar en prácticamente todo el vehículo.

Colección Nicolaus Copernicus de Bentley. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

La Tierra apuesta por el azul

La segunda creación es un Continental GT S Coupé bautizado Earth. Su carrocería luce el color Nebula Blue y el interior combina Imperial Blue y Egean Blue, con madera Galaxy Stone y detalles cromados.

La consola central recibe un acabado Imperial Blue satinado, mientras que las costuras plateadas completan una ambientación que busca reproducir la imagen azulada de nuestro planeta vista desde el espacio.

El tercer automóvil, denominado Moon, también utiliza como base un Continental GT S Coupé. Bentley recurrió al color Moonstruck para la carrocería y combinó cuero Beluga con detalles Ice en el interior, creando una estética más oscura y plateada.

Colección Nicolaus Copernicus de Bentley. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Copérnico también aparece en los detalles

Los tres automóviles comparten un elemento especialmente llamativo. Bentley creó el “Diagrama de Copérnico”, un motivo luminoso formado por ocho piezas que representan a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

El diseño aparece en diferentes zonas del habitáculo, además de las luces de bienvenida y la cubierta del maletero. Así, los tres vehículos mantienen un vínculo visual aunque cada uno represente un cuerpo celeste diferente.

Colección Nicolaus Copernicus de Bentley. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

671 caballos para los tres modelos

Más allá de sus acabados especiales, los tres Bentley recurren al sistema híbrido V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de desarrollar 671 caballos de fuerza. También incorporan escape deportivo de titanio, chasis activo, llantas de 22 pulgadas y frenos cerámicos de carbono.

La colección fue creada exclusivamente para Polonia y también demuestra hasta dónde puede llegar el trabajo de Mulliner. Cada propietario recibe elementos adicionales como placas personalizadas, una fragancia, una caja para las llaves, pañuelos de bolsillo y bufandas inspiradas en los automóviles, además de una lista de reproducción especial en Spotify.

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