La Jeep Grand Cherokee 2028 prepara un brutal cambio bajo el capó

La próxima generación de la Jeep Grand Cherokee podría tener una novedad importante bajo el capó. La marca estaría preparando la llegada del motor Hurricane de seis cilindros en línea para el modelo 2028, una mecánica que le permitiría ganar fuerza sin regresar al conocido V-8 Hemi.

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La opción que se estudia sería el Hurricane inline-six de 3.0 litros en su configuración estándar. El motor biturbo entregaría cerca de 420 caballos de fuerza y 468 libras-pie de torque, cifras que superarían con claridad al V-6 Pentastar y al cuatro cilindros Hurricane que ya forma parte de la gama.

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Para la Grand Cherokee, el cambio tendría sentido especialmente por el tamaño y el peso del SUV. Más torque permitiría mejorar la respuesta al acelerar, mientras que el seis cilindros también ofrecería una entrega de potencia más apropiada para viajes largos, carga y remolque.

Más músculo sin recuperar el Hemi

La llegada del Hurricane también ocuparía el espacio que dejó el Hemi V-8 de 5.7 litros. Sin embargo, todo apunta a que Jeep no tendría previsto recuperar ese propulsor para la Grand Cherokee convencional.

La estrategia estaría relacionada con la forma en que Stellantis quiere diferenciar a sus marcas. Jeep podría concentrarse en motores turbo de mayor eficiencia, mientras Dodge mantiene una identidad más vinculada con los propulsores de gran cilindrada.

Eso no significa que desaparezca la posibilidad de una Grand Cherokee mucho más potente. Stellantis ya confirmó que trabaja en una versión SRT, que podría utilizar una mecánica más extrema, aunque todavía no existe confirmación definitiva sobre el motor que tendrá.

El prototipo que encendió las especulaciones

La posibilidad del Hurricane para la Grand Cherokee 2028 tomó fuerza después de que Jeep mostrara un prototipo equipado con una versión modificada de este motor.

Aquella preparación incorporaba el sistema eBoost Air y alcanzaba hasta 640 hp en configuración experimental. Se trata de una cifra muy superior a la que se espera para el modelo de producción, por lo que esa tecnología no necesariamente llegará a la Grand Cherokee 2028.

La alternativa más probable sería mucho más moderada. Un Hurricane de alrededor de 420 caballos permitiría a Jeep darle más carácter al SUV, mejorar su capacidad de trabajo y mantenerlo competitivo sin depender nuevamente de un V-8.

Para la Grand Cherokee, el cambio sería importante precisamente por eso. No buscaría convertirla en un vehículo radical, sino darle una mecánica con suficiente fuerza para cubrir las necesidades de quienes quieren un SUV grande, cómodo y capaz sin dar el salto a una versión deportiva.

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