Atención: estas SUVs de lujo usadas todavía tienen mucho que ofrecer

Comprar un vehículo premium de segunda mano no significa necesariamente quedarse con un modelo viejo o desactualizado. Algunas SUVs llegan al mercado usado después de recibir cambios importantes y todavía conservan tecnología, diseño y mecánicas capaces de competir con opciones más nuevas.

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También hay otro punto que puede pesar bastante, la facilidad para encontrar compradores cuando llegue el momento de venderlas.

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No existe una fórmula que garantice cuánto conservará su valor cada automóvil, pero ciertos modelos tienen características que ayudan a mantener su atractivo.

Modelos recientes con argumentos de sobra

La Genesis GV70 2026 es una de las opciones que llama la atención por su combinación de diseño y tecnología. El interior incorpora una enorme pantalla panorámica de 27 pulgadas, mientras que el motor 2.5 litros entrega 300 hp y 311 lb-pie.

La Volvo XC60 2022 sigue una fórmula diferente. Su diseño sobrio ha envejecido bien y la actualización de ese año introdujo sistemas mild-hybrid de 48 voltios. La seguridad y la eficiencia siguen siendo dos de sus principales argumentos.

Otra alternativa es la Lincoln Corsair 2023, que recibió cambios de mitad de ciclo tanto en el exterior como en el habitáculo. Su motor turbo de 2.0 litros desarrolla 250 hp y también existen versiones híbridas enchufables.

La Jaguar F-PACE 2021 tiene un atractivo adicional. Su producción terminó, pero la actualización de ese año incorporó una pantalla curva de 11.4 pulgadas, una consola renovada y mejoras en el sistema multimedia.

Opciones alemanas y japonesas

La Audi Q5 2025 mantiene una combinación conocida de confort, desempeño y calidad de construcción. La tracción integral quattro viene de serie y el motor turbo de cuatro cilindros ofrece una respuesta suficiente para el uso cotidiano.

En el lado japonés aparece la Acura RDX 2022, equipada con un motor turbo de 2.0 litros que desarrolla 272 hp, transmisión automática de 10 velocidades y, en determinadas configuraciones, tracción integral. También suma conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

La Lexus NX 2022 merece atención porque ese año estrenó una renovación completa. Cambió la plataforma, recibió un diseño diferente y amplió sus alternativas mecánicas, incluyendo una versión híbrida enchufable. Su enfoque en confiabilidad y eficiencia también puede jugar a su favor en el mercado de segunda mano.

Las premium alemanas siguen presentes

La BMW X3 2025 llegó con una nueva generación, más espacio, tecnología adicional y electrificación ligera. También incorporó diferentes sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos funciones para el control de crucero y cambios automáticos de carril.

La Mercedes-Benz GLC 2023 renovó su apariencia y sumó tecnología mild-hybrid de 48 voltios. Su motor entrega 255 hp y 295 lb-pie, mientras que el interior apuesta por una pantalla vertical y una presentación más moderna.

La Porsche Macan 2022 juega en otro terreno. Su principal atractivo está en el comportamiento dinámico y en una configuración que prioriza las sensaciones de manejo. El motor de entrada desarrolla 261 hp, acompañado por una transmisión de doble embrague y tracción total.

Qué conviene mirar antes de comprar

El año del vehículo es apenas uno de los factores que deberían revisarse. Un historial de mantenimiento completo, el kilometraje, el estado de la transmisión, los sistemas electrónicos y el costo de las reparaciones pueden cambiar completamente la conveniencia de una SUV usada.

También vale la pena comprobar qué actualizaciones recibió cada generación antes de comprar. En algunos casos, pagar por un modelo ligeramente más reciente puede significar obtener un vehículo con tecnología mucho más actual y menos desgaste.

Por eso, nombres como Porsche Macan, BMW X3, Volvo XC60, Lexus NX, Audi Q5 o Acura RDX pueden entrar en la conversación por razones distintas. La clave está en definir qué pesa más para cada comprador, desde el costo de mantenimiento hasta el equipamiento, el consumo, el desempeño o la facilidad para venderla nuevamente.

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