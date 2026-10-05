El plan de Nissan para llenar su gama de híbridos en Norteamérica

Nissan quiere darle la vuelta a su estrategia de electrificación en Estados Unidos. La compañía, que hasta ahora ha tenido una presencia bastante limitada en el mercado de los híbridos, pretende convertir esta tecnología en una de las principales bases de su negocio hacia 2030.

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Christian Meunier, presidente de Nissan Americas, adelantó que la expansión tendrá como protagonistas a los SUV y las pickups.

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El Rogue será uno de los modelos encargados de abrir ese camino, con una expectativa de que entre el 30% y el 40% de sus ventas correspondan rápidamente a la versión híbrida.

Nissan Rogue 2026.5. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Rogue será la punta de lanza

La producción tendrá además un componente local importante. Las primeras unidades del Rogue e-Power llegarán desde Japón, mientras que la fabricación de la versión a gasolina comenzará el próximo verano en Smyrna, Tennessee. El híbrido se sumará a esa planta hacia principios de 2028.

La fábrica tiene capacidad para unas 600,000 unidades anuales, aunque actualmente produce cerca de 400,000. Nissan podría añadir otro turno si la demanda de sus híbridos responde como espera la compañía.

El movimiento permitiría aumentar la disponibilidad de vehículos electrificados fabricados en Estados Unidos y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de unidades importadas.

Nissan Frontier 2025. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Más SUV y pickups electrificadas

La estrategia no terminará en el Rogue. Nissan prepara una expansión que alcanzará distintos tamaños de SUV y también vehículos con mayor capacidad de trabajo.

El Xterra híbrido ya está confirmado, mientras que la Frontier aparece como una de las candidatas naturales para recibir esta tecnología. La marca también trabaja en el Kicks e-Power, cuya llegada está prevista alrededor de 2028.

La idea es que buena parte de la familia SUV de Nissan tenga una alternativa híbrida en los próximos años. Los sistemas V6 quedarían reservados para vehículos en los que la capacidad de remolque y el desempeño tengan mayor peso.

Los enchufables pierden protagonismo

El cambio de rumbo también tiene una explicación comercial. Nissan ha reducido sus expectativas con los híbridos enchufables en Estados Unidos, un segmento que, según Meunier, “colapsó casi a cero”.

Para el modelo 2027, la compañía solicitó apenas 3,000 unidades de su propuesta PHEV y ya habría colocado aproximadamente la mitad. Frente a ese escenario, Nissan considera que los híbridos convencionales y la tecnología e-Power ofrecen mayores posibilidades de volumen.

El objetivo para 2030 es ambicioso. Nissan quiere pasar de tener una oferta híbrida reducida a contar con una gama capaz de competir con los fabricantes japoneses y estadounidenses que ya tienen una posición mucho más fuerte en esta tecnología.

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