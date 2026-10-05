Hyundai Tucson 2027 crece y eleva su apuesta tecnológica

El nuevo Hyundai Tucson 2027 quiere jugar en una liga más exigente. La renovación del SUV no se limita a modificar su apariencia, pues Hyundai aprovechó el cambio para aumentar sus dimensiones, incorporar nuevas soluciones digitales y reforzar sus capacidades fuera de carretera.

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La transformación comienza por el diseño. La filosofía “Art of Steel” le da una imagen más fuerte, con guardabarros marcados y superficies más definidas.

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En la versión de batalla larga, el modelo llega a 4.700 mm de largo, 1.905 mm de ancho y 1.685 mm de alto.

Más espacio y una nueva firma luminosa

El crecimiento también tiene un efecto práctico. Las puertas ahora pueden abrirse hasta 83 grados, frente a los 73 grados anteriores, facilitando el acceso al habitáculo. Hyundai también prepara nuevos colores con efectos que cambian según la luz y el ángulo desde el que se observe la carrocería.

La iluminación gana protagonismo con el sistema H-Edge en el frontal y los grupos ópticos Prism en la parte posterior. A eso se suma el Micro Pixel Lighting, que emplea 25.600 píxeles LED para generar diferentes patrones y animaciones.

Por dentro, la marca apuesta por un ambiente más despejado, con superficies acolchadas, espacios de almacenamiento y controles físicos para algunas funciones. Dependiendo de la versión, la pantalla central puede ser de 17 o 12,9 pulgadas.

Inteligencia artificial al volante

El salto tecnológico continúa con Pleos Connect, plataforma basada en Android Automotive OS. Su gran novedad es Gleo AI, un sistema que permite al conductor interactuar mediante lenguaje natural en lugar de depender de múltiples menús.

También aparecen funciones de confort como el asiento Ergo Motion con masaje lumbar, el Relaxation Comfort, cargadores inalámbricos de 15 W y climatización de tres zonas.

En materia de electrificación, el Tucson híbrido promete hasta 42 mpg y una aceleración de 0 a 60 mph en unos 8,5 segundos. También estará disponible el Tucson PHEV, con 292 caballos de fuerza, batería para recorrer hasta 81 kilómetros en modo eléctrico y cargador de 7,2 kW.

Hyundai Tucson 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Más argumentos para salir del asfalto

Hyundai tampoco quiso dejar de lado a quienes buscan un SUV con mayores posibilidades fuera de carretera. El Smart Terrain Assist analiza las condiciones de tracción y el deslizamiento, mientras que un control específico permite mantener velocidades de entre 2 y 25 km/h en terrenos complicados.

La versión Tucson XRT PRO lleva esa idea todavía más lejos. Incluye tracción integral, neumáticos todoterreno, protecciones adicionales, ganchos de recuperación y 210 mm de distancia libre al suelo.

El modelo para Norteamérica también mejora su capacidad de remolque, que llega a 3.000 libras, 1.000 libras más que antes.

El poderoso Hyundai Tucson 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Tecnología pensada para la conducción diaria

La seguridad suma herramientas como el Intelligent Speed Limit Assist y un control crucero capaz de anticipar curvas, rotondas, intersecciones y badenes con ayuda de la navegación.

El vehículo también puede vigilar la actividad ocular del conductor para detectar señales de somnolencia y advertir si quedan niños o mascotas en las plazas traseras.

El Tucson 2027 llegará primero a Corea del Sur hacia finales de 2026. Norteamérica, Europa y otros mercados recibirán el modelo durante 2027, mientras que los precios serán comunicados cerca del inicio de las ventas.

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