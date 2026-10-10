¿Qué auto estadounidense elegir? Hay una opción para cada conductor

No todos los conductores buscan lo mismo cuando llega el momento de elegir vehículo. Algunos necesitan algo pequeño para moverse por la ciudad, otros requieren espacio para toda la familia y también están quienes prefieren una pickup, un eléctrico o un deportivo.

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La industria automotriz estadounidense tiene propuestas para buena parte de esos perfiles. La clave está en mirar más allá del tamaño y entender para qué se utilizará el vehículo.

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Para moverse con facilidad por la ciudad

El Buick Envista encaja bien entre quienes quieren la posición de manejo de un SUV sin tener que lidiar con las dimensiones de una camioneta grande. Su tamaño facilita las maniobras y el estacionamiento, mientras que el interior ofrece espacio suficiente para el uso cotidiano.

Es una alternativa que puede tener sentido para parejas, familias pequeñas o conductores que pasan buena parte de la semana en entornos urbanos.

Familias que necesitan espacio

Cuando las prioridades cambian hacia pasajeros y equipaje, el Hyundai Palisade y el Kia Telluride ofrecen configuraciones de tres filas y un enfoque más orientado a los viajes familiares.

Ambos modelos combinan una cabina amplia con tecnología de asistencia a la conducción y características pensadas para hacer más llevaderos los desplazamientos diarios, las vacaciones o las actividades de una familia numerosa.

Trabajo, carga y capacidad

La Ford F-150 continúa siendo una referencia para quienes necesitan una pickup capaz de asumir tareas de trabajo y remolque. Su variedad de configuraciones permite adaptarla a diferentes usos, desde actividades profesionales hasta desplazamientos personales.

Para quien no necesita una camioneta de tamaño completo, la Ford Maverick propone una fórmula más manejable. Conserva una caja de carga, pero sus dimensiones resultan más sencillas para el uso urbano.

Opciones para quienes quieren electrificarse

El salto hacia un vehículo eléctrico también tiene representantes fabricados en Estados Unidos. El Tesla Model Y combina el formato SUV con autonomía, aceleración y acceso a una amplia red de carga.

El Ford Mustang Mach-E toma otro camino. Su carrocería mantiene la practicidad de un SUV, pero suma una orientación más deportiva y una respuesta rápida que puede atraer a quienes todavía quieren sensaciones al volante.

Para quienes buscan mayor nivel de lujo, el BMW X5 ofrece una experiencia más refinada, mientras que Cadillac lleva esa propuesta al terreno eléctrico con modelos como el Lyriq y el Escalade.

Deportividad para disfrutar la carretera

El Chevrolet Corvette juega en otra categoría. Su configuración de motor central y su orientación hacia las altas prestaciones lo convierten en una alternativa pensada principalmente para quienes ponen el placer de conducción por encima de la practicidad.

No es la elección más lógica para quien necesita espacio o facilidad de uso diario, pero precisamente ahí está su atractivo. El Corvette está pensado para disfrutar de la carretera y de una experiencia de conducción mucho más enfocada en las prestaciones.

La variedad actual demuestra que buscar un vehículo estadounidense ya no significa pensar únicamente en una gran pickup. Hay SUV pequeños y familiares, eléctricos, camionetas de trabajo y deportivos, cada uno con una propuesta bastante diferente.

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Atención: estas SUVs de lujo usadas todavía tienen mucho que ofrecer