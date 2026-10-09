Tremendo: Tesla Model 3 y Model Y ya pueden dar energía a una vivienda

Quedarse sin electricidad en casa podría ser menos complicado para algunos propietarios de Tesla. La compañía está extendiendo a sus Model 3 y Model Y una función que permite aprovechar la energía almacenada en sus baterías para alimentar una vivienda durante un apagón.

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La tecnología se conoce como V2H, por sus siglas en inglés, y hasta ahora estaba asociada al Cybertruck dentro de la gama de la marca.

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Así funciona el respaldo energético de Tesla

La función, llamada Powershare Home Backup, invierte el flujo tradicional de electricidad. En lugar de limitarse a recibir energía para recargar la batería, el vehículo puede suministrarla al sistema eléctrico de una casa.

Sin embargo, no funciona de manera independiente. La instalación requiere un Tesla Powerwall 3 y un cargador compatible, como el Universal Wall Connector o el Wall Connector Gen 3.

Cuando falla la red eléctrica y el almacenamiento doméstico se agota, el automóvil puede aportar energía y ayudar a recargar el Powerwall.

No todos los Model 3 y Model Y son compatibles

Tesla indicó que los vehículos pedidos en Estados Unidos después del 1 de octubre incorporan el hardware necesario para esta función. Algunas unidades fabricadas anteriormente también podrían admitirla, pero la compatibilidad depende de sus componentes.

Entre las novedades técnicas figura el inversor PCS2 Lite, encargado de gestionar la conversión de energía. Los propietarios pueden revisar la información del vehículo desde el menú de software para comprobar si tienen acceso a Powershare.

Powershare Home Backup is now available for new Model 3 & Model Y with Powerwall 3



Extend your home backup by over 2 days with your vehicle pic.twitter.com/a0codvZ2yH — Tesla Energy (@teslaenergy) October 6, 2026

¿Cuánto tiempo puede alimentar una casa?

Según las estimaciones de Tesla, un Model 3 o Model Y con batería estándar podría extender el respaldo energético de una vivienda promedio durante aproximadamente dos días. Las versiones Premium y Performance, que cuentan con baterías de mayor capacidad, podrían superar ese tiempo.

La duración real dependerá del nivel de carga del automóvil y del consumo del hogar.

El sistema admite una potencia máxima de 11,5 kW, suficiente para cubrir varias necesidades domésticas, aunque el uso simultáneo de equipos de alto consumo influirá en la autonomía disponible.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Una función que exige inversión adicional

La carga bidireccional ya está presente en soluciones de fabricantes como Ford, Hyundai y Kia. Con esta actualización, Tesla amplía las posibilidades de sus modelos más populares, aunque acceder a ella requiere equipos específicos y una instalación compatible.

Para quienes ya cuentan con un Powerwall 3, la novedad puede resultar especialmente útil. Otros propietarios tendrán que valorar el coste de incorporar almacenamiento doméstico y los componentes necesarios. Tesla también ha señalado que podría ampliar la compatibilidad con generaciones anteriores de Powerwall.

Por ahora, la clave está en comprobar el equipamiento del vehículo y de la vivienda antes de contar con el automóvil como fuente de electricidad durante una emergencia.

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