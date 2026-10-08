El Audi RS 5 2026 estrena imagen especial por el GP de Singapur

El Audi RS 5 2026 encontró en las calles y las luces de Singapur el escenario perfecto para estrenar una apariencia diferente.

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La marca alemana preparó una edición visual especial para acompañar su llegada a la Fórmula 1 y mostrar uno de sus modelos deportivos más importantes del momento.

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La propuesta está disponible sobre el RS 5 Sedan y el RS 5 Avant, ambos con 639 caballos de fuerza y tecnología híbrida enchufable. Más que una simple decoración, Audi buscó que el automóvil reflejara la imagen nocturna de Marina Bay y algunos elementos de la cultura local.

Titanium Silver cambia de aspecto con la luz

El acabado especial recibe el nombre de Titanium Silver y juega con tonalidades azuladas que recuerdan el momento en que Singapur pasa del día a la noche. Bajo la iluminación del circuito, la carrocería puede mostrar diferentes matices mientras el vehículo se mueve.

La misma inspiración visual llega al Audi R26, el monoplaza con el que la compañía disputa su primera temporada oficial en Fórmula 1. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto son los encargados de conducir los autos de la escudería alemana.

Grand stage for the Audi RS 5 at the Formula 1 race in Singapore. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

El R26 también lleva identidad de Singapur

Audi decidió ir más allá del cambio de color. La decoración del monoplaza incorpora referencias a la cerámica peranakan, una expresión tradicional de Singapur caracterizada por sus patrones y colores llamativos.

Los detalles también aparecen en los trajes de los pilotos. La campaña, bautizada “The Art of Influence”, incluye diferentes actividades durante la semana del Gran Premio, con eventos para aficionados, propuestas gastronómicas y encuentros en distintos puntos de la ciudad.

El RS 5 especial puede encontrarse durante estas jornadas en espacios como Funan Mall y la Audi House of Progress en Cross Street.

Audi R26 Special livery for the Singapore Grand Prix. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Un híbrido que busca más prestaciones

Debajo de esa imagen exclusiva se encuentra uno de los puntos más interesantes del RS 5. El modelo utiliza un sistema híbrido enchufable de alto rendimiento que desarrolla 639 caballos de fuerza.

Audi Sport apuesta así por una fórmula diferente para sus modelos RS. La electrificación no aparece únicamente como una herramienta para reducir el consumo, sino también como una vía para aumentar el rendimiento y ofrecer nuevas posibilidades de conducción.

La llegada del RS 5 también tiene un dato comercial relevante. Toda la producción correspondiente a 2026 ya está agotada y los pedidos europeos estuvieron cerca de duplicar las previsiones iniciales.

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