Casi 50,000 Volkswagen Tiguan tienen que pasar por el taller

Los propietarios de un Volkswagen Tiguan 2025 en Estados Unidos deberían revisar cuanto antes el estado de su vehículo. La marca llamó a revisión a 49,958 unidades por un problema electrónico que, bajo determinadas circunstancias, puede provocar que el motor se apague mientras el vehículo está circulando.

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La campaña 26V587 afecta a unidades fabricadas entre el 24 de marzo y el 30 de agosto de 2025.

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El origen está en el software del módulo de control de la carrocería, conocido como BCM, que puede reiniciarse y generar diferentes fallas.

El problema va más allá del motor

El riesgo no se limita a un posible apagado. Un reinicio del módulo también puede afectar las luces exteriores, determinadas funciones de advertencia y la cámara de reversa.

La pérdida de esta última función mientras el vehículo está en movimiento aumenta el riesgo de accidente.

Por ello, el defecto está relacionado con cuatro normas federales de seguridad en Estados Unidos vinculadas con controles y pantallas, sistemas de cambio, iluminación y visibilidad trasera.

La solución no requiere cambiar piezas

La reparación prevista por Volkswagen es una actualización del software del BCM y será realizada sin costo para los propietarios. Las cartas de notificación están previstas para el 6 de noviembre de 2026.

Sin embargo, los dueños no necesitan esperar a recibir el aviso. Con el VIN de 17 caracteres pueden consultar directamente si su Tiguan está incluido en la campaña.

Volkswagen Tiguan 2025. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

El Tiguan ya acumula otros llamados

El modelo 2025 también aparece en otros registros de revisión. Una campaña anterior afecta a 3,138 unidades por un problema relacionado con la bolsa de aire del pasajero. Además, hubo otro llamado que involucró apenas 15 vehículos debido a un problema con un perno de la barra de dirección.

Para quienes tengan uno de estos SUV, la recomendación es sencilla. Conviene verificar el VIN y, si aparece dentro de la campaña 26V587, contactar con un concesionario Volkswagen para programar la actualización gratuita.

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