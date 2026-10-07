GM pierde fuerza con sus eléctricos y el Equinox EV se lleva el peor golpe

La apuesta de General Motors por los vehículos eléctricos atraviesa un momento complicado en Estados Unidos.

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Los resultados del tercer trimestre de 2026 muestran retrocesos importantes en prácticamente toda su oferta a baterías, con el Chevrolet Equinox EV como el caso más llamativo.

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El SUV compacto pasó de vender 25,085 unidades entre julio y septiembre de 2025 a apenas 1,905 en el mismo periodo de este año. Eso representa un desplome del 92,4%, una cifra que refleja el enfriamiento que atraviesa el mercado eléctrico estadounidense.

Chevrolet pierde volumen entre sus eléctricos

El Equinox EV no fue el único modelo afectado. El Blazer EV registró 1,261 unidades en el trimestre, un descenso del 84,4%, mientras que la Silverado EV terminó con 1,655 vehículos entregados, 58% menos que un año atrás.

La pickup acumula 5,327 unidades comercializadas en 2026, lo que supone una reducción del 43,2%. En el caso del Equinox EV, las ventas acumuladas llegan a 18,154 unidades, 65,6% menos que en el mismo periodo anterior.

Chevrolet vendió 437,321 vehículos en total durante el trimestre, una disminución del 4,6%. La situación coincide con un escenario menos favorable para los eléctricos después de la desaparición del crédito fiscal federal de $7,500.

Cadillac tampoco logra escapar de la caída

La división de lujo de GM tampoco consiguió esquivar la tendencia. Cadillac comercializó 32,650 vehículos en el tercer trimestre, 30% menos que en 2025.

Entre sus eléctricos, el Lyriq fue uno de los más afectados, con 3,617 unidades y una caída del 50,2%. El Escalade IQ y su versión IQL sumaron 1,604 ventas, 29,2% menos, mientras que el Vistiq bajó 34,1% hasta las 2,587 unidades.

El Optiq tuvo un comportamiento algo más estable, aunque también terminó en terreno negativo. Sus 4,550 unidades representaron una disminución del 6,9%.

GMC confirma el retroceso de la gama Ultium

GMC siguió una línea parecida. El Hummer EV, considerando sus versiones SUV y pickup, registró 1,423 unidades, 72,9% menos que en el tercer trimestre de 2025.

La Sierra EV tampoco pudo sostener el ritmo anterior. Sus ventas pasaron de 3,374 a 1,661 vehículos, lo que equivale a una reducción del 50,8%.

En conjunto, GMC entregó 157,103 vehículos, 4,7% menos. La diferencia estuvo en los modelos de combustión, que consiguieron resistir mucho mejor el retroceso.

La gasolina termina sosteniendo las cifras

GM cerró el trimestre con 670,974 vehículos vendidos en Estados Unidos, frente a los 710,347 del mismo periodo de 2025. La caída fue de 5,5%. Entre enero y septiembre, la compañía acumula 2,012,299 unidades, 6,4% menos.

Sin embargo, varios modelos con motores de combustión consiguieron resultados positivos. En Buick crecieron las ventas del Enclave, Encore GX y Envista. Chevrolet también encontró algo de alivio con modelos como Colorado, Corvette y Trailblazer, este último con un avance de 51,1%.

Cadillac aumentó 4,1% las ventas del CT5 y GMC consiguió buenos resultados con Acadia, Canyon, Sierra LD y Yukon.

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