El Ineos Grenadier recibe hasta $2,000 de descuento en Costco

El Ineos Grenadier no es precisamente un vehículo económico, por lo que cualquier descuento puede resultar interesante para quien ya tenga decidido comprar uno.

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Ahora, los socios elegibles de Costco pueden conseguir hasta $2,000 dólares de rebaja en este todoterreno británico.

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La promoción está disponible para los modelos 2026 y 2027, tanto en el Grenadier Station Wagon como en la pickup Quartermaster. Sin embargo, no basta con tener una membresía de Costco para acceder al beneficio.

La membresía es clave para conseguir el ahorro

La oferta está reservada a los socios Executive que ya tenían su membresía antes del 30 de septiembre. Además del descuento de hasta $2,000 dólares, estos clientes reciben un crédito de $1,000 dólares para adquirir accesorios oficiales de Ineos.

Ineos Grenadier buca otras formas en EE.UU. Crédito: Ineos. Crédito: Cortesía

La compra o el arrendamiento deben completarse con entrega del vehículo entre el 1 de octubre de 2026 y el 4 de enero de 2027.

Por eso, quienes estén interesados tendrán que comprobar con el concesionario participante que la unidad elegida cumple con los requisitos.

El descuento puede crecer bastante

La promoción resulta todavía más interesante porque puede combinarse con algunos incentivos que ya ofrece Ineos. Dependiendo de la versión, la marca contempla descuentos de entre $1,000 y $3,000 dólares.

En el caso del Grenadier Trialmaster, por ejemplo, la oferta de Ineos puede llegar a $3,000 dólares. Al sumar los $2,000 dólares de Costco y el crédito de $1,000 dólares para accesorios, el beneficio potencial alcanza $6,000 dólares.

Para un vehículo cuyo precio parte de más de $70,000 dólares, la cifra puede representar una diferencia considerable en el costo final.

La Ineos Grenadier Quartermaster. Crédito: Ineos. Crédito: Cortesía

Grenadier mantiene su enfoque todoterreno

La promoción contempla tanto el SUV como el Quartermaster, dos modelos que comparten una filosofía bastante clara. Ambos utilizan un chasis de largueros, ejes rígidos y un motor de seis cilindros en línea de origen BMW.

El acuerdo también llega mientras Ineos intenta aumentar su presencia en Estados Unidos. La compañía busca crecer alrededor de 35% en ventas frente al año anterior, por lo que acercar el Grenadier a nuevos compradores puede convertirse en una herramienta importante.

Eso sí, antes de cerrar cualquier operación conviene revisar las condiciones directamente con el concesionario. En este caso, la antigüedad de la membresía, el nivel Executive y la fecha de entrega son factores determinantes para conseguir el beneficio.

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