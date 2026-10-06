Mercedes-Benz mueve sus fichas y elimina tres modelos para 2027

Mercedes-Benz prepara una renovación importante de su catálogo para 2027. La marca alemana dejará fuera varios vehículos, entre ellos tres modelos que hasta ahora tenían un papel relevante dentro de su estrategia de lujo, electrificación y altas prestaciones.

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La lista incluye al EQE Sedan, al Mercedes-AMG S63 E Performance y al Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

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Además, la variante Mercedes-AMG EQE también saldrá de producción. La decisión fue confirmada por un portavoz de la compañía a Car and Driver.

El EQE no tendrá continuidad

El EQE Sedan tendrá una vida bastante corta. Su producción comenzó en 2023 y el modelo 2026 será el último, en una etapa en la que Mercedes-Benz empieza a replantear la manera en que presenta sus eléctricos.

El nuevo CLA eléctrico aparece como uno de los principales motivos para retirar al EQE. Ambos apuntan a compradores similares, por lo que la marca parece decidida a concentrar su oferta en productos con mayor potencial comercial.

Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 door. Crédito: Mercedes-Benz Crédito: Cortesía

S63 E Performance también queda fuera

El Mercedes-AMG S63 E Performance será otro de los nombres que desaparezcan en 2027. El sedán combina un V8 biturbo de 4,0 litros con tecnología híbrida enchufable y entrega cerca de 791 caballos de fuerza y 1.055 libras-pie de torque.

Su salida, sin embargo, no significa que Mercedes-AMG vaya a abandonar los motores de combustión. La división deportiva continúa desarrollando tecnología V8, así que el nombre S63 podría regresar más adelante con una configuración diferente.

Mercedes-Benz EQS. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Maybach prepara una nueva etapa eléctrica

El Mercedes-Maybach EQS 680 SUV también tiene los días contados. El modelo tomó como base la tecnología del EQS SUV y añadió el nivel de lujo propio de Maybach, especialmente en materiales, acabados y comodidad para los ocupantes traseros.

La próxima generación de Maybach eléctricos podría integrarse de una manera más directa a la gama Mercedes-Benz, dejando atrás la fórmula de utilizar EQ como una familia independiente.

Mercedes-Benz apostó inicialmente por modelos con nombres y diseños específicos para distinguirlos de sus vehículos de combustión, pero el comportamiento del mercado estadounidense está llevando a muchos fabricantes a replantear esa fórmula.

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