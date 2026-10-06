Toyota Grand Highlander 2027 apuesta por la aventura con la versión Woodland

La familia también puede tener espíritu aventurero. Toyota quiere llevar al Grand Highlander un poco más lejos de las carreteras asfaltadas con la incorporación de la Woodland Edition, una variante que suma capacidad para enfrentar caminos de tierra sin renunciar al espacio para pasajeros.

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La propuesta conserva las tres filas del SUV, pero recibe algunos cambios que le dan un carácter diferente.

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Entre ellos aparecen neumáticos todoterreno, elementos exteriores en negro y una suspensión que eleva la carrocería 0,5 pulgadas, unos 1,27 centímetros.

Más preparado para salir del asfalto

El Grand Highlander Woodland utiliza llantas de aleación de 18 pulgadas en negro mate y añade guardabarros, barras de techo, faros antiniebla LED y enganche para remolque.

No pretende convertirse en un vehículo extremo para superar grandes obstáculos, pero sí ofrecer más confianza cuando termina el pavimento.

La parte trasera también tiene algunos detalles interesantes para quienes suelen viajar con bastante equipaje. Una bandeja con separadores permite mantener en su sitio diferentes objetos durante los desplazamientos.

Una nevera para los pasajeros

Toyota también encontró espacio para una solución bastante curiosa. La segunda fila cuenta con una consola portátil que funciona como nevera y puede guardar hasta seis latas de 355 mililitros.

Llega el Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

A esto se suma una toma de corriente de 120 voltios y 1.500 vatios, pensada para conectar distintos dispositivos durante los viajes. Es un detalle sencillo, pero encaja bien con el enfoque familiar y recreativo de esta versión.

Tres alternativas mecánicas

La gama Grand Highlander mantiene diferentes opciones de propulsión. El motor turbo de 2,4 litros entrega 265 caballos de fuerza, mientras que el híbrido de 2,5 litros alcanza 245 caballos. Para quienes buscan mayores prestaciones está el Hybrid MAX, con 362 caballos.

La capacidad de remolque también cambia según la configuración. Algunas versiones pueden arrastrar hasta 5.000 libras, mientras que los híbridos convencionales llegan a 3.500 libras.

Toyota mantendrá además su paquete Safety Sense 3.0, con funciones como frenado de emergencia con detección de peatones, control crucero adaptativo, alerta de salida de carril y reconocimiento de señales.

La gama 2027 estará compuesta por LE, XLE, Woodland Edition, Limited y Platinum. El Grand Highlander LE de gasolina tendrá un precio inicial de $42,560 dólares en Estados Unidos, mientras que el Hybrid LE partirá de $45,910 dólares. La llegada de los modelos 2027 a los concesionarios estadounidenses está prevista para finales de 2026.

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