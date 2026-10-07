El Angelilli Tipo 829 quiere devolverle vida al espíritu del Stratos

El Lancia Stratos dejó una huella enorme en el automovilismo y, más de cuatro décadas después, sigue siendo una referencia para quienes entienden los deportivos desde la ligereza y la agilidad. Ahora, un proyecto italiano quiere recuperar parte de esa esencia con un auto que incluso rescata su antigua denominación interna.

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El Angelilli Tipo 829 nace como un homenaje moderno al Stratos, aunque no pretende ser una simple reinterpretación estética. El proyecto combina un V6 de 3.2 litros, unos 500 caballos de fuerza y tracción integral, además de materiales y procesos de fabricación más actuales.

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Tres caminos para el mismo deportivo

Angelilli Automobili, empresa con sede en Roma vinculada a tecnologías de fabricación avanzada e impresión 3D, plantea tres configuraciones para el Tipo 829.

La primera será Terra, pensada para carreteras de montaña, superficies de grava y escenarios donde el agarre cambia constantemente. Para conseguirlo, tendrá mayor altura libre al suelo, más recorrido de suspensión y una puesta a punto específica.

La propuesta recuerda inevitablemente a deportivos como el Porsche 911 Dakar y el Lamborghini Huracán Sterrato, aunque con una filosofía más cercana a los autos de rally.

Después llegará Strada, concebida como la alternativa para carretera y uso cotidiano. Pista, por su parte, será la variante destinada a circuitos y tendrá una configuración aerodinámica diferente.

Angelelli Automobili Tipo 829 Terra. Crédito: Angelilli Automobili. Crédito: Cortesía

El nombre tiene una historia detrás

El vínculo con el Stratos no se limita al diseño. El proyecto fue desarrollado junto al ingeniero Nicola Materazzi, reconocido por su participación en algunos de los deportivos italianos más importantes.

El Stratos original también era conocido internamente como Tipo 829. Su configuración utilizaba un V6 Ferrari de 2.4 litros colocado en posición central, un chasis compacto y tracción trasera.

Aquella combinación terminó convirtiéndolo en una referencia del automovilismo. El Lancia Stratos ganó el Campeonato Mundial de Rally en 1974, 1975 y 1976, gracias a una fórmula que priorizaba el tamaño compacto, la distribución de masas y la capacidad para enfrentarse a distintas superficies.

La potencia no será lo único importante

Angelilli apunta a unos 500 caballos de fuerza para el nuevo deportivo, pero la compañía parece tener claro que una cifra elevada no sirve de mucho si el auto no consigue aprovecharla.

La ligereza aparece como uno de los pilares del proyecto. En ese apartado entra también la experiencia de Angelilli con fabricación aditiva, incluyendo componentes de titanio y soluciones de diseño desarrolladas mediante impresión 3D.

Angelelli Automobili Tipo 829 Pista. Crédito: Angelilli Automobili. Crédito: Cortesía

La empresa incluso ha mostrado el concepto de frenos Titanclaw, con pinzas de seis y diez pistones y una estructura denominada Alien Mesh. Ese tipo de tecnología podría ayudar a fabricar piezas complejas utilizando el material de manera más eficiente.

Todavía falta para verlo en las calles

El Angelilli Tipo 829 resulta atractivo sobre el papel, pero todavía está lejos de convertirse en un modelo de producción. El proyecto se encuentra en una etapa temprana y, por ahora, no existen ejemplares comerciales.

La propia compañía tampoco ha llevado todavía a producción sus otros proyectos de edición limitada, entre ellos una propuesta inspirada en el Delta Integrale y el Effequaranta, que toma referencias del Ferrari F40.

Así que el Tipo 829 todavía debe superar bastante camino antes de demostrar si puede convertir la nostalgia por el Stratos en un deportivo real.

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