Más de 41 mil Ford deberán pasar por el taller por una falla de luces

Un problema localizado en determinados componentes LED llevó a Ford a lanzar una campaña de revisión que alcanza a 41,748 vehículos en Estados Unidos. La lista incluye a la Expedition y a varias de las camionetas Super Duty más grandes de la marca.

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La falla puede provocar una reducción de la iluminación o incluso la pérdida de algunas funciones de los faros delanteros. Dependiendo del vehículo, podrían verse afectadas las luces bajas, altas, de estacionamiento o de circulación diurna.

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Estos son los modelos involucrados

La campaña contempla vehículos de diferentes años y familias. Los modelos incluidos son los siguientes:

Ford Expedition 2025.

Ford Expedition 2026.

Ford Expedition 2027.

Ford F-250 Super Duty 2026.

Ford F-350 Super Duty 2026.

Ford F-450 Super Duty 2026.

Ford F-550 Super Duty 2026.

Ford aclara que pertenecer a alguno de estos años y modelos no significa automáticamente que el vehículo tenga el defecto. La identificación depende del VIN, por lo que cada unidad debe ser revisada individualmente.

El problema está en los chips LED

La investigación de la compañía comenzó después de recibir reportes relacionados con faros que habían perdido parte de su funcionamiento. El análisis terminó apuntando a los chips LED utilizados dentro de determinados conjuntos ópticos.

Según la información entregada a la NHTSA, algunos componentes pudieron quedar expuestos a contaminantes durante su fabricación. El origen fue localizado en las instalaciones de un proveedor de nivel 3 dentro de la cadena de suministro de Ford.

En las Super Duty afectadas, el problema puede aparecer tanto en faros reflectores como en proyectores LED. En determinados casos podría disminuir o desaparecer el funcionamiento de las luces de circulación diurna y de estacionamiento, mientras que algunas versiones también pueden presentar problemas con las luces bajas y altas.

La Expedition tiene una afectación más específica relacionada con las luces bajas y altas de determinados sistemas reflectores LED.

Ford Expedition 2025 versión Tremor. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La reparación no tendrá costo

Los propietarios de vehículos afectados no tendrán que pagar por la solución. El procedimiento contempla llevar la unidad a un concesionario Ford o Lincoln para revisar los conjuntos de faros delanteros de ambos lados.

Si los componentes instalados cumplen con los parámetros establecidos por la compañía, no será necesario hacer ningún trabajo adicional. Si se confirma que están dentro del grupo afectado, el concesionario deberá sustituir los faros correspondientes.

En algunos casos, una falla de las luces bajas o altas puede activar una luz indicadora dentro del vehículo.

La todavía más poderosa Ford Super Duty 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Las notificaciones comenzarán pronto

Ford tiene previsto comunicar la campaña a sus concesionarios entre el 26 y el 30 de octubre de 2026. Ese mismo 26 de octubre debería comenzar la consulta de los VIN involucrados.

Las cartas dirigidas a los propietarios están programadas para enviarse entre el 6 y el 13 de noviembre. Con este proceso, los conductores podrán confirmar si su vehículo forma parte de las 41,748 unidades incluidas en la revisión y conocer los pasos para realizar la inspección correspondiente.

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