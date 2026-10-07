El Volkswagen Atlas 2027 se reinventa con más tecnología y espacio

Volkswagen decidió darle un giro importante a uno de sus SUV familiares más conocidos en Estados Unidos.

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El Atlas 2027 llega con una renovación profunda que toca prácticamente todos sus apartados, desde la carrocería hasta el interior y la tecnología.

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La nueva generación conserva su enfoque familiar, pero busca ofrecer una experiencia más sofisticada. También incorpora un nuevo motor 2.0 TSI con mayor potencia y una serie de funciones pensadas para hacer más cómodos los viajes con pasajeros y equipaje.

Una imagen mucho más robusta

El cambio más evidente aparece en el exterior. Volkswagen Atlas 2027 estrena carrocería y adopta una apariencia más marcada, con nuevos grupos ópticos, parrilla, capó y elementos luminosos que buscan darle mayor presencia.

Los faros LED dobles apilados forman parte de la nueva identidad del modelo. También aparecen líneas de luz dobles y un emblema VW iluminado, disponibles de serie en prácticamente toda la gama.

La parte trasera sigue el mismo concepto con luces conectadas transversalmente, un alerón más pronunciado e intermitentes dinámicas que incorporan tres animaciones.

Más opciones para personalizarlo

Volkswagen también amplió las posibilidades de configuración del SUV. La gama incluye rines de 18 pulgadas para la versión de entrada, mientras que las variantes superiores pueden utilizar diseños de 20 y 21 pulgadas.

A eso se suman tres colores exteriores nuevos llamados Mora, Verde Sacramento y Arena, además de diferentes acabados para los rines.

El Volkswagen Atlas 2027 fue presentado en el evento. Crédito: NY Auto Show. Crédito: Cortesía

Atlas busca conservar su carácter familiar sin quedarse atrás frente a rivales que han convertido el diseño y la personalización en elementos cada vez más importantes.

La cabina cambia de estrategia

El interior recibe una transformación todavía más interesante. La cabina fue rediseñada para ganar espacio útil y ofrecer una distribución más limpia.

Uno de los cambios más llamativos está en la posición de la transmisión. Volkswagen movió la palanca a la columna de dirección, una decisión que libera espacio en la consola central y facilita el aprovechamiento del habitáculo.

La tecnología también gana protagonismo con una pantalla central de hasta 15 pulgadas, acompañada por nuevos elementos de conectividad y funciones dirigidas especialmente a quienes utilizan el SUV como vehículo familiar.

Más tecnología para viajar en familia

La renovación no se queda en una pantalla más grande. Volkswagen incorporó nuevas funciones orientadas a la comodidad, la seguridad y las asistencias de conducción.

Kjell Gruner, Presidente y CEO de Volkswagen of America, resumió así el objetivo de esta generación: “El nuevo Volkswagen Atlas 2027 trae aún más de lo que realmente importa: un diseño más robusto, tecnología más inteligente, mayor potencia y una sensación premium donde más se necesita”.

Atlas busca mantenerse como una alternativa para quienes necesitan espacio, pero también quieren un SUV con una imagen más moderna y una experiencia tecnológica a la altura de sus principales competidores.

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