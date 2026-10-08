Renault E-Space Concept, una minivan eléctrica pensada para familias

Renault volvió a poner sobre la mesa una idea que parecía haber quedado relegada frente al crecimiento de los SUV. El E-Space Concept apuesta nuevamente por el formato de minivan, pero lo hace con una carrocería moderna, propulsión eléctrica y una buena dosis de tecnología.

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El prototipo fue presentado en el Salón del Automóvil de París 2026 y toma como referencia al Espace que apareció en 1984.

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Aquella propuesta sorprendió por aprovechar muy bien sus dimensiones para ofrecer un interior amplio y flexible, con espacio para hasta siete ocupantes y diferentes posibilidades de configuración.

Una silueta que mira al pasado

Con unos 4,7 metros de longitud, el E-Space Concept mantiene unas dimensiones cercanas a las del Espace actual. Sin embargo, su diseño cambia por completo la imagen del modelo.

Renault recurrió a una carrocería de formas marcadas, voladizos cortos y grandes ruedas. También aparecen cámaras en lugar de los tradicionales espejos, mientras que las manijas quedan integradas en la carrocería para darle una apariencia más limpia.

Interior del Renault E-Space Concept. Crédito: Renault. Crédito: Cortesía

El emblema iluminado y los recursos aerodinámicos terminan de darle ese aspecto de prototipo que podría anticipar algunas de las líneas que la marca quiere llevar a sus futuros vehículos eléctricos.

Tecnología pensada para la vida diaria

Todavía no se conocen datos sobre batería, autonomía, potencia o velocidad de carga. Renault, por ahora, mantiene bajo reserva buena parte de la información técnica.

La marca sí ha mostrado hacia dónde quiere llevar la experiencia a bordo. Entre sus apuestas aparecen las actualizaciones inalámbricas y la integración de Gemini, la inteligencia artificial de Google, que permitirá incorporar nuevas funciones mediante software.

También cobran protagonismo las baterías LFP, una tecnología que puede ayudar a reducir los costes asociados a los vehículos eléctricos.

Renault E-Space Concept. Crédito: Renault. Crédito: Cortesía

El espíritu familiar sigue presente

Otra de las tecnologías que Renault está incorporando es One Pedal Driving, un sistema que permite acelerar y desacelerar utilizando principalmente el pedal del acelerador gracias a la regeneración.

Todo encaja con la idea que dio origen al Espace. La prioridad sigue siendo aprovechar el espacio y facilitar los desplazamientos familiares, solo que ahora la fórmula se plantea desde una perspectiva eléctrica y mucho más tecnológica.

Por ahora, el E-Space Concept sigue siendo un prototipo y Renault no ha confirmado su llegada a producción. Aun así, deja claro que la marca todavía ve posibilidades en un formato que parecía haber perdido protagonismo.

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