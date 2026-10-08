El Corvette 2027 tiene una fuga de aceite y GM ya sabe cómo arreglarla

El estreno del nuevo V8 LS6 de 6.7 litros en el Chevrolet Corvette 2027 llega acompañado de un pequeño inconveniente que General Motors ya tiene identificado.

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Algunos ejemplares pueden presentar una fuga de aceite en la zona del enfriador, aunque la compañía asegura que se trata de un problema que afecta a un número limitado de motores.

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La información aparece en el boletín de servicio PIP6132, enviado por GM a sus concesionarios. El documento contempla las versiones Stingray, Grand Sport y Grand Sport X equipadas con este propulsor.

Chevrolet Corvette Stingray 2027. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

La fuga aparece en una zona específica

El síntoma que puede detectar el propietario es bastante sencillo de identificar. Puede aparecer aceite debajo del vehículo y, con el motor funcionando, también pueden observarse burbujas alrededor de la zona de montaje del adaptador del enfriador.

El origen está en dos sellos ubicados entre el cárter y dicho adaptador. Para solucionar el problema, GM estableció un procedimiento que contempla sustituirlos sin necesidad de desmontar por completo el enfriador.

GM establece cómo debe hacerse la reparación

La pieza indicada para la reparación lleva el número 12746274. El procedimiento también presta especial atención a los cuatro pernos del adaptador, que deben apretarse de manera uniforme y siguiendo una secuencia concreta.

Primero se aplica un torque de 5 Nm, equivalente a 44 libras-pulgada, y posteriormente se llega a 15 Nm, o 11 libras-pie.

El Corvette Stingray 2027 parte de $73,795 dólares, por lo que una mancha de aceite debajo de un deportivo nuevo no es precisamente una señal tranquilizadora para su propietario.

Más del Chevrolet Corvette Stingray 2027. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

No se trata de un llamado a revisión

El documento de GM es un boletín técnico y no una campaña de retiro. Su función es orientar a los técnicos de los concesionarios cuando encuentren vehículos con este inconveniente.

La reparación está contemplada dentro de la cobertura de garantía del tren motriz. GM también confirmó que conoce la situación y señaló que solo una cantidad limitada de motores podría presentar el problema.

El LS6 representa una de las principales novedades del Corvette 2027. El V8 atmosférico de 6.7 litros desarrolla 535 caballos de fuerza y 520 libras-pie de torque, cifras superiores a las del anterior LT2 de 6.2 litros.

Para los propietarios que encuentren aceite debajo de su Corvette, la recomendación es llevarlo a un concesionario Chevrolet para que se realice la revisión correspondiente. La solución, al menos en este caso, ya está definida.

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