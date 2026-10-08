Roush lleva la Ford Super Duty 2027 a otro nivel fuera del asfalto

Roush encontró otra manera de hacer más especial a una de las camionetas más grandes de Ford.

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La Super Duty 2027 recibe una preparación pensada para quienes quieren llevar una F-250 o F-350 más allá del trabajo pesado y meterla en terrenos donde el asfalto deja de ser protagonista.

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El paquete cuesta $21,399 dólares adicionales al precio de la camioneta y está disponible para determinadas configuraciones. La preparación no busca aumentar la potencia, sino mejorar varios aspectos relacionados con el comportamiento, la capacidad todoterreno y la apariencia.

Suspensión y neumáticos para salir del asfalto

El cambio más importante está debajo de la carrocería. Roush instala un sistema de suspensión Performance desarrollado específicamente para la Super Duty, con el objetivo de mejorar la marcha y el control sin comprometer las capacidades de carga y remolque.

A esto se suman llantas Roush Off-Road de 20 pulgadas en negro brillante y neumáticos General Grabber A/TX de 35 pulgadas. Esta combinación aporta más capacidad para enfrentar caminos con piedras, tierra y superficies irregulares, además de darle a la camioneta una postura mucho más agresiva.

Más presencia para una camioneta enorme

La preparación también cambia considerablemente la imagen de la Super Duty. La parte delantera incorpora una parrilla negra brillante con iluminación, mientras que los guardabarros reciben detalles luminosos y están preparados para acompañar el conjunto de mayor tamaño.

Roush añade gráficos específicos en capó, puertas y estribos, junto con una franja en el techo y una calcomanía con la bandera estadounidense.

En el portón trasero aparece el nombre de la compañía, mientras que existen detalles de contraste en rojo o plateado.

La Roush Ford Super Duty 2027. Crédito: Roush Performance. Crédito: Cortesía

Frenos reforzados y opción para los diésel

El sistema de frenado tampoco queda intacto. Las camionetas preparadas por Roush pueden incorporar discos delanteros ranurados, pensados para soportar mejor el uso exigente que puede recibir una pickup capaz de mover grandes cargas y remolques.

Las versiones con motor diésel también pueden sumar un sistema de escape Roush. Sin embargo, el paquete no modifica la potencia original de la Super Duty 2027.

Dentro del habitáculo aparecen algunos detalles exclusivos, como elementos de fibra de carbono, alfombrillas Roush, llaveros especiales y una placa numerada en la consola central.

El precio final depende de la configuración elegida. Una Ford F-250 2027 parte de $47,000 dólares y, al agregar los $21,399 dólares del paquete Roush, la cuenta puede acercarse a $68,400 dólares antes de sumar otras opciones.

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