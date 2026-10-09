Un Rivian R1S termina quemado y surge una advertencia al cargarlo

Las imágenes de un Rivian R1S con la parte delantera completamente quemada encendieron las alarmas entre los propietarios de vehículos eléctricos.

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El SUV sufrió daños graves en un incendio que también afectó la cochera de una vivienda. Según el relato de un vecino, el vehículo se estaba cargando mediante una extensión eléctrica, aunque la causa del fuego no ha sido confirmada oficialmente.

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La información surgió en un foro de Reddit dedicado a los propietarios de Rivian. De acuerdo con la publicación, los ocupantes del vehículo están bien y las pérdidas fueron materiales.

Rivian prohíbe conectar extensiones al cargador portátil

Las instrucciones del fabricante son claras. El cargador portátil no debe conectarse mediante extensiones, regletas, convertidores ni adaptadores. También es necesario utilizar tomacorrientes en buen estado, con conexión a tierra y adecuados para la instalación eléctrica.

La precaución es importante porque una sesión de carga puede mantener una corriente elevada durante varias horas. En una conexión de 240 voltios, el equipo portátil de Rivian puede alcanzar los 32 amperios y entregar 7.6 kW. Por eso, una instalación incorrecta o una conexión defectuosa puede representar un riesgo.

¿Una extensión de uso pesado también puede fallar?

El caso abrió una discusión entre conductores que señalan diferencias entre los cables domésticos y las extensiones diseñadas para soportar cargas elevadas.

El calibre del cable, el estado de los conectores y la capacidad eléctrica son factores relevantes, pero no cambian las instrucciones específicas de Rivian, que desaconseja utilizar cualquier extensión con su cargador portátil.

Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Tampoco hay información suficiente para afirmar que esa conexión provocó el incendio del R1S. Para establecerlo sería necesario conocer los resultados de una investigación sobre el incidente.

Recomendaciones para cargar en casa

Para las recargas habituales, una alternativa es instalar un cargador de nivel 2 con un circuito dedicado, mediante un electricista cualificado. Si se utiliza el equipo portátil, debe conectarse directamente a una toma compatible, correctamente instalada y en buenas condiciones.

Revisar cables y enchufes antes de cada sesión también ayuda a detectar daños, holguras o señales de sobrecalentamiento. Si algún componente presenta anomalías, lo indicado es suspender su uso.

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