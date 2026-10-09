Nissan Frontier Pro 2027 llega a México, pero ¿irá a Estados Unidos?

Nissan amplía su oferta internacional con una pickup que apuesta por la electrificación y que ya tiene un destino confirmado en Norteamérica.

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La Frontier Pro llegará a México en octubre de 2026, pero su presencia al otro lado de la frontera todavía no está contemplada en los planes anunciados por la marca japonesa.

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El modelo fue desarrollado en China y será exportado a diferentes regiones. Su propuesta combina espacio para cinco ocupantes, una imagen robusta y opciones mecánicas que varían según el país.

Motorización híbrida y energía para equipos externos

La Frontier Pro ofrecerá sistemas híbridos enchufables (PHEV) con motores de 1.5 y 2.0 litros, además de una alternativa de combustión tradicional. La configuración dependerá del mercado al que llegue, con versiones electrificadas previstas para Latinoamérica, Asia y Oceanía.

Una de sus funciones más llamativas es la tecnología V2L, que permite utilizar la energía de la batería para alimentar aparatos eléctricos.

Esto puede resultar útil para conectar herramientas de trabajo, equipos de camping o dispositivos en lugares donde no hay acceso sencillo a la red eléctrica.

México abre la puerta a su expansión internacional

La llegada al mercado mexicano marcará su primera comercialización fuera de China. Nissan también contempla su expansión hacia otros países latinoamericanos, Filipinas, Oriente Medio, Australia y Nueva Zelanda. En algunos de esos territorios se venderá bajo el nombre Navara Pro.

La Nissan Frontier Pro irrumpe en el mercado. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La camioneta fue diseñada y fabricada por Zhengzhou Nissan Automobile Co. Ltd., la empresa conjunta de la marca en China. Su desarrollo forma parte de una estrategia que busca aprovechar la capacidad industrial y tecnológica de ese país para crear vehículos destinados a mercados internacionales.

¿Qué posibilidades tiene de llegar a Estados Unidos?

Por ahora, Nissan no ha confirmado la comercialización de la Frontier Pro en Estados Unidos. Las restricciones estadounidenses relacionadas con determinadas tecnologías y productos vinculados con China podrían complicar esa posibilidad, aunque no permiten concluir por sí solas que el modelo nunca llegará.

Mientras no exista un anuncio oficial, los compradores estadounidenses tendrán que seguir pendientes de la Frontier convencional, disponible con motores de combustión.

La llegada de la variante electrificada a México abre una nueva etapa para la familia de pickups de Nissan, pero su futuro en Estados Unidos continúa sin resolverse.

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