California permitirá devolver autos usados, pero hay un costo

Comprar un vehículo de segunda mano ya no será una decisión tan difícil de revertir en California. Desde el 1 de octubre de 2026, quienes adquieran un auto usado en un concesionario autorizado podrán cancelar la operación dentro de un plazo de tres días, aunque deberán asumir ciertos cargos.

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La medida está incluida en la ley CARS, aprobada mediante la SB 766 en 2025. Su objetivo es ofrecer mayor protección a los consumidores y eliminar prácticas cuestionables en la venta de vehículos.

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Qué vehículos entran en la nueva norma

La disposición cubre autos usados comprados o arrendados por $50,000 dólares o menos en concesionarios con licencia en California. No aplica a vehículos nuevos, motocicletas, ventas entre particulares ni determinadas operaciones en subastas.

Honda Prelude 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

El plazo comienza al día siguiente de firmar el contrato. Los fines de semana cuentan, aunque existen excepciones si el concesionario permanece cerrado al finalizar el período.

Para devolver el vehículo, el comprador debe llevarlo al mismo establecimiento, dentro del horario de atención y con un máximo de 400 millas recorridas. Además, debe conservarlo prácticamente en las mismas condiciones.

El cargo puede alcanzar los $750 dólares

Aunque el derecho a cancelar la compra será automático, la devolución puede generar gastos. El concesionario podrá cobrar el 1,5% del precio del vehículo, con un mínimo de $200 dólares y un máximo de $600 dólares.

A esa cantidad se pueden sumar hasta $150 dólares por kilometraje adicional, cuando el recorrido supera las 250 millas. Así se alcanza el máximo de $750 dólares.

Por ejemplo, devolver un vehículo de $40,000 dólares después de recorrer 400 millas puede generar el cargo máximo, siempre que corresponda aplicar ambos conceptos.

Prius HEV 2023. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Cómo recuperar el dinero o el auto entregado a cuenta

La ley también contempla situaciones en las que el comprador entregó su vehículo anterior como parte del pago. Si el concesionario ya lo vendió o comenzó a transferir su titularidad, deberá compensarlo conforme a las reglas previstas para esos casos.

Tras una cancelación válida, el concesionario generalmente dispone de 48 horas para deshacer el contrato y emitir el reembolso, aunque la verificación del pago puede demorar el proceso.

La nueva protección no sustituye la revisión mecánica previa ni elimina las condiciones de devolución. Sin embargo, ofrece a los compradores de California un margen para reconsiderar la operación sin quedar atados inmediatamente a la compra.

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