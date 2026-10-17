El 83% de los españoles usa IA para decidir qué comprar

Elegir qué comprar ya no depende únicamente de visitar tiendas, consultar páginas web o pedir recomendaciones a otras personas. En España, la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar importante en ese proceso y cada vez más consumidores la utilizan para comparar alternativas y tomar decisiones con mayor información.

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El estudio de El Observatorio Cetelem, “La IA en el proceso de compra del consumidor español”, señala que el 83% de los consumidores del país utiliza estas herramientas antes de comprar.

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La tendencia también alcanza al sector automotor, donde escoger un vehículo exige revisar precios, equipamiento, prestaciones y diferencias entre marcas.

Comparar opciones, una de las principales funciones

El uso de estas tecnologías va más allá de resolver preguntas puntuales. El 48% de los consumidores españoles pide recomendaciones a la IA antes de comprar, una proporción que llega al 60% entre las personas de 30 a 34 años. Buscar productos y comparar alternativas son las actividades más habituales, ambas con un 39%, mientras que el 32% utiliza estas plataformas para revisar precios.

El Toyota Crown 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Las sugerencias también pueden cambiar los planes iniciales. La mitad de quienes recurren a la inteligencia artificial reconoce haber comprado algún producto que no tenía previsto adquirir después de recibir una recomendación. Entre las personas de 25 a 29 años, la cifra sube al 68%.

El ahorro es otro de los motivos para utilizar estas herramientas. Según el informe, el 24% de los encuestados afirma haber ahorrado entre 50 y 100 euros en sus últimas compras gracias a la IA. Además, el 77% quisiera contar con un asistente capaz de buscar ofertas y mejores precios de forma continua.

El Honda Prologue. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Los conductores también consultan a la inteligencia artificial

La elección de un carro implica decisiones económicas y técnicas que pueden resultar difíciles para muchos compradores. En España, el 41% de los conductores asegura haber utilizado la IA en alguna etapa de la compra de un vehículo, mientras que el 16% afirma hacerlo habitualmente.

Entre quienes ya recurren a estas herramientas, el 55% las utiliza para comparar modelos y marcas. Otro 36% busca alternativas que se ajusten a su presupuesto y el 33% consulta dudas técnicas. También hay conductores que acuden a la IA para evitar preguntar directamente a un vendedor, una práctica que menciona el 21%, o para confirmar una decisión que ya habían tomado, con un 19%.

Estos datos muestran que la tecnología puede servir como apoyo para llegar mejor preparado a la hora de elegir un vehículo, aunque todavía no desplaza por completo otras fuentes de información.

Interior del Nissan Leaf Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La confianza sigue siendo un asunto pendiente

Pese al avance de estas herramientas, los consumidores españoles no parecen dispuestos a entregarles todas las decisiones. Solo el 22% permitiría que una IA gestionara por completo sus compras si conociera sus necesidades y circunstancias personales. Además, seis de cada diez no autorizarían que realizara adquisiciones automáticamente en su nombre.

La privacidad también genera preocupación. El 78% teme que las empresas utilicen sus datos para calcular cuánto estaría dispuesto a pagar. A esto se suma la incertidumbre sobre las recomendaciones comerciales, pues el 44% no sabe si las sugerencias de la IA son independientes de las marcas.

Por eso, aunque la inteligencia artificial gana espacio como herramienta de consulta para comprar productos y carros, la decisión final continúa dependiendo de la confianza que genere la información recibida. Para muchos consumidores, la tecnología puede facilitar la comparación y orientar la búsqueda, pero todavía no reemplaza el criterio propio ni la necesidad de comprobar los datos antes de gastar.

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