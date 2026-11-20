El actor y cantante Vadhir Derbez enfrenta señalamientos por presunta violación y agresión sexual. Las investigaciones se realizan actualmente en México; ante la situación que enfrenta desde abril del presente año el intérprete ha negado los cargos e inlcuso ha alegado intentos de extorsión en su contra.

Según medios como Infobae, la primera acusación que se presentó en contra de Vadhir en abril la presentó una modelo de 19 años, quien lo denunció por presunta agresión sexual. Los hechos aparentemente ocurrieron en Coyoacán, Ciudad de México, durante la grabación de un videoclip, según las declaraciones de la presunta víctima.

La segunda se presentó en noviembre de este año. En la denuncia penal por presunta violación contra una menor de edad, se señala que los hechos habrían ocurrido en un crucero. En los reportes, la presunta víctima tiene 15 años. Este caso, según reportes de TelevisaUnivision, fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) para su análisis.

¡Rompe el silencio!

En medio de la reciente acusación, Vadhir se había mantenido en silencio hasta hace unas horas, cuando le concedió una entrevista a Radio Fórmula. En esta conversación exclusiva con el hijo de Eugenio Derbez, el actor y cantante dijo: “Se me ha presionado de muchas maneras y se ha vuelto todo un circo… “Yo he construido mi carrera a base de trabajo”.

“No me gusta verme envuelto en escándalos… Lamentablemente, ya estoy -muy- harto de ver tanta especulación”, dijo Vadhir. Quien también señala que el hecho de que él no aparezca para dar entrevistas para hablar sobre todas estas acusaciones ha generado que tanto algunos periodistas como creadores de contenido salgan a presentar lo que él ha denominado como “versiones ridículas”.

Se defiende…

“Llevo en esta industria desde los 6 años… la gente que me conoce sabe el tipo de persona que soy”, dice el también intérprete. Vadhir es claro al decir que ante la situación que ahora atraviesa su vida está “un poco frenada”. Si bien es cierto que afirma que hay marcas que aún lo están apoyando, también insiste en que le urge que todo esto se aclare, para poder decir “se los dije”, reafirmando así su inocencia.

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