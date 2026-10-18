Volkswagen ID.Buzz prepara su regreso a EE.UU. con menor precio

El diseño inspirado en la clásica Combi no fue suficiente para que el Volkswagen ID.Buzz conquistara el mercado estadounidense. Su precio terminó siendo uno de los principales obstáculos y la marca alemana ya trabaja en una solución para que su furgoneta eléctrica resulte más accesible en la próxima generación.

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Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, reconoció que el modelo quedó demasiado caro para Estados Unidos. La intención ahora es corregir ese problema sin abandonar la idea de un vehículo eléctrico familiar, amplio y con una personalidad visual diferente.

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El cambio no será inmediato. Las ventas del ID.Buzz están suspendidas para los años modelo 2026 y 2027, mientras la compañía prepara su regreso y desarrolla una nueva generación con costos más competitivos.

La plataforma será clave para reducir el precio

La estrategia de Volkswagen pasa por utilizar la plataforma SSP, una arquitectura que el grupo pretende compartir entre distintos vehículos. Esta solución permitiría repartir los costos de desarrollo y fabricación entre más modelos.

A eso se sumarían baterías de litio-ferrofosfato (LFP), una tecnología que puede resultar más económica que otras soluciones de iones de litio. La combinación de ambos elementos podría ayudar a reducir el costo de producción del ID.Buzz y, con ello, ofrecer un precio de entrada más bajo.

El modelo de 2025 tenía un precio inicial de $61,545 dólares en Estados Unidos. La nueva generación todavía no tiene una tarifa confirmada, pero Volkswagen sabe que necesita alejarse de esa cifra si quiere llegar a un público más amplio.

Volkswagen ID.Buzz. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

El diseño retro podría cambiar

La apariencia del ID.Buzz es uno de sus mayores atractivos, aunque Volkswagen tampoco quiere depender indefinidamente de la nostalgia. Andreas Mindt, responsable de diseño de la marca, advirtió que una fórmula visual exitosa puede perder fuerza con el tiempo.

El objetivo será encontrar una identidad que mantenga el carácter del vehículo, pero que también permita evolucionar. Por ahora, no se ha presentado el diseño definitivo de la próxima generación.

Volkswagen ID.Buzz. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

¿Cuándo regresará a Estados Unidos?

Antes de que llegue esa nueva versión más económica, Volkswagen prepara el retorno del ID.Buzz actual para 2028, siempre que no se produzcan nuevos retrasos. Entre las novedades anunciadas figuran mejoras de software, una función de alimentación eléctrica para dispositivos externos mediante vehicle-to-load y compatibilidad con llave digital.

La segunda generación llegaría más adelante con la plataforma SSP y las baterías de menor costo como parte de su propuesta.

El ID.Buzz tiene una imagen reconocible y una propuesta familiar atractiva, pero necesita un precio que esté más cerca de las posibilidades de sus potenciales compradores. Si la marca consigue ese equilibrio, tendrá mejores argumentos para competir en el mercado estadounidense de vehículos eléctricos.

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