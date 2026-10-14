BYD patenta un sistema para refrigerar baterías por inmersión

Controlar la temperatura es uno de los grandes desafíos en el desarrollo de baterías. BYD quiere avanzar en ese terreno con un diseño que utiliza un fluido especial para absorber el calor de las celdas y una estructura que mantiene aislados los componentes eléctricos.

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La compañía china presentó una solicitud de patente que describe un armario de almacenamiento energético dividido en dos zonas.

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El documento fue publicado el 5 de octubre de 2026 por la oficina china de propiedad intelectual, bajo el número CN 122868832 A, después de que BYD lo registrara en marzo de 2025.

Blade Battery BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Celdas sumergidas para disipar el calor

La propuesta utiliza un fluido dieléctrico, es decir, un líquido que no conduce la electricidad, para mantener las celdas sumergidas y facilitar la transferencia de calor.

A diferencia de los sistemas convencionales, que emplean placas metálicas para enfriar indirectamente los módulos, este método permite que el líquido entre en contacto directo con sus superficies.

Sin embargo, esta solución también plantea un reto importante. El sistema debe contener el refrigerante y evitar que alcance los elementos eléctricos que no están preparados para funcionar en contacto con él.

La separación de componentes es clave

Para resolver esa dificultad, BYD plantea una cámara inferior con las celdas sumergidas y otra superior, seca y aislada, donde se encuentran los componentes eléctricos.

Las conexiones entre ambas zonas pasan por la parte alta del compartimento que contiene el líquido. Esta disposición busca reducir las exigencias sobre los puntos de sellado, ya que la presión del fluido aumenta con la profundidad.

Fábrica de BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Así, el diseño pretende combinar la refrigeración directa de las celdas con una protección adecuada de la electrónica, dos aspectos fundamentales para los sistemas de almacenamiento energético.

Una patente que todavía debe demostrar su potencial

El documento contempla fluidos dieléctricos de base hidrocarburo o éster y está orientado a armarios de baterías estacionarios. Por ahora, no hay indicaciones de que esta tecnología esté destinada a los automóviles de la marca.

La propuesta tampoco significa que BYD vaya a fabricar próximamente este sistema. La solicitud sigue en examen y la compañía no ha anunciado planes de producción comercial.

El avance se suma a los esfuerzos de los fabricantes por mejorar la gestión térmica y la seguridad de las baterías. Queda por conocer si la solución llegará a aplicarse en productos comerciales y qué ventajas ofrecerá frente a los sistemas de refrigeración que ya se utilizan.

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