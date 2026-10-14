Porsche Mission S, el superdeportivo que estará por encima del 911

Porsche prepara una novedad para los amantes de los deportivos. La firma alemana puso en marcha una cuenta atrás en una página especial para anunciar un modelo que promete ocupar un lugar destacado en su catálogo y que se conocerá el próximo 15 de octubre.

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El proyecto, identificado como Mission S, se ubicará por encima del Porsche 911 y apunta a recuperar la esencia de máquinas como el Carrera GT y el 918 Spyder.

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La propuesta también encaja con la estrategia de la compañía para desarrollar una nueva generación de vehículos de altas prestaciones.

Motor central para recuperar sensaciones

El anuncio está relacionado con los planes presentados por Michael Leiters, presidente de Porsche, que contemplan el desarrollo de una plataforma específica para superdeportivos con motor central. La idea es crear una familia de modelos situada por encima del 911.

Esta configuración permite ubicar el motor entre los ejes, una solución que favorece el equilibrio del vehículo y su comportamiento en curvas. Es una fórmula que Porsche ya ha utilizado en deportivos históricos y que podría volver a tener protagonismo con el Mission S.

“The Mission S es nuestro tributo a los coches deportivos, la visión de Ferry Porsche”, señala la compañía alemana.

El 911 GT3 90 F. A. Porsche. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

La gran incógnita está en la propulsión

Todavía no hay confirmación sobre el sistema mecánico que utilizará el nuevo modelo. Entre las posibilidades están una motorización completamente eléctrica o una alternativa híbrida, dos caminos que encajan con las inversiones de Porsche en diferentes tecnologías de propulsión.

La decisión será importante para entender qué busca la marca con este vehículo, especialmente en un momento en el que debe combinar sus objetivos de electrificación con el interés por conservar las sensaciones de conducción que caracterizan a sus deportivos.

Porsche 911 Targa 4 GTS inspirado en Jessie. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

El anuncio está cada vez más cerca

La presentación del 15 de octubre permitirá conocer más detalles sobre el diseño, la tecnología y las características del Mission S. Por ahora, Porsche mantiene buena parte de la información bajo reserva, aunque su posicionamiento anticipa un modelo de referencia dentro de la gama.

Si se confirma la apuesta por el motor central, el nuevo deportivo abrirá otro capítulo en una tradición que incluye modelos como el Carrera GT y el 918 Spyder. La expectativa está puesta en descubrir cómo la marca combinará esa herencia con las soluciones técnicas de su próxima generación de vehículos.

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