Geely llegará a Canadá en 2027 y toma ventaja entre las marcas chinas

Geely prepara un nuevo movimiento fuera de China. La compañía confirmó que comenzará a operar en Canadá en 2027, una decisión con la que busca ampliar su presencia en Norteamérica y abrirse espacio en un mercado donde sus rivales chinos también tienen interés.

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La marca todavía no ha revelado qué vehículos comercializará ni cuánto costarán.

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Por ahora, trabaja en la creación de una red de concesionarios y talleres, una infraestructura necesaria para respaldar las ventas y garantizar el servicio posventa.

EX2 y EX5, entre los posibles candidatos

Aunque la oferta definitiva sigue pendiente, los Geely EX2 y EX5 aparecen como alternativas para su llegada al país. Ambos forman parte de la estrategia de la compañía para competir en segmentos de mayor volumen, donde el precio, la autonomía y la tecnología pueden marcar diferencias.

Su presencia en Canadá, sin embargo, no está confirmada. La selección de modelos será determinante para conocer el alcance de la apuesta y el tipo de compradores a los que Geely buscará llegar.

Geely Preface. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

La expansión también puede aumentar la competencia con BYD, otro de los grandes fabricantes chinos que ha mostrado interés en Canadá. Geely buscaría ganar terreno con vehículos de segmentos más accesibles, aunque su capacidad para competir dependerá de los precios, la gama disponible y el respaldo comercial que consiga construir.

El contexto resulta favorable para explorar nuevas oportunidades. Canadá mantiene un cupo para importar vehículos procedentes de China con un arancel del 6,1% y sin el recargo adicional del 100% aplicado anteriormente. Ese límite está previsto para crecer progresivamente hasta alcanzar las 70,000 unidades anuales.

Auto Geely. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

Las exportaciones impulsan el crecimiento de Geely

Los planes canadienses coinciden con el avance internacional del fabricante. Entre enero y septiembre de 2026, el grupo reportó ventas superiores a los 2,23 millones de vehículos y exportaciones que superaron las 797,000 unidades, un incremento del 169% frente al mismo periodo del año anterior.

Estas cifras reflejan el peso que los mercados extranjeros tienen en los planes de expansión de la compañía. Canadá será el siguiente desafío para Geely, que tendrá que convertir su anuncio en una operación comercial sólida y definir una oferta capaz de competir con las marcas ya establecidas.

La llegada prevista para 2027 abre una nueva etapa para el fabricante en Norteamérica. Las próximas noticias sobre modelos, precios y distribución permitirán medir qué tan ambiciosa será su apuesta.

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